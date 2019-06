Pápež pokračuje v návšteve Rumunska omšou v katolíckej svätyni

Začiatkom mája (4.-7.5.) František navštívil už dve východoeurópske krajiny, v ktorých dominuje pravoslávie - Bulharsko a Severné Macedónsko.

Bukurešť 1.júna (TASR) - Pápež František bude v sobotu pokračovať vo svojej trojdňovej apoštolskej ceste po Rumunsku návštevou najvýznamnejšej katolíckej svätyne v tejto prevažne pravoslávnej krajine - Baziliky Najsvätejšej Panny Márie v meste Šumuleu Ciuc vo východnom Sedmohradsku. Píše o tom agentúra DPA.



Tento mariánsky kostol majú v úcte predovšetkým etnickí Maďari žijúci v Rumunsku. Vatikán uvádza, že na sobotnej omši sa očakávajú tisícky pútnikov vrátane maďarského prezidenta Jánosa Ádera.



František následne zavíta do Katedrály Panny Márie Kráľovnej v meste Iaši, sídle katolíckej diecézy, približne 400 kilometrov severne od hlavného rumunského mesta Bukurešť.



V nedeľu najvyšší pontifex odletí do mesta Blaj, ležiaceho takisto v Sedmohradsku. Tam bude blahorečiť siedmich gréckokatolíckych biskupov, ktorí zahynuli počas prenasledovania cirkvi rumunským komunistickým režimom.



František sa v Blaji plánuje stretnúť aj s príslušníkmi komunity Rómov, ktorí sa - a to nielen v Rumunsku - často stávajú obeťami diskriminácie a rasovej nenávisti. Rómovia sú zároveň v strednej a vo východnej Európe tou najchudobnejšou etnickou skupinou, poznamenáva agentúra DPA.



Začiatkom mája (4.-7.5.) František navštívil už dve východoeurópske krajiny, v ktorých dominuje pravoslávie - Bulharsko a Severné Macedónsko. Pápež teraz v Rumunsku prednesie dovedna päť príhovorov a tri kázne.



Do Ríma sa František vráti v nedeľu podvečer, spresňuje harmonogram jeho rumunskej návštevy Vatikánsky rozhlas.