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Pápež:Pokrok krajiny sa meria i tým, ako sa vie postarať o najslabších
V Argentíne pápež strávi celkovo štyri dni - po pondelkovom programe v Buenos Aires, zavíta v utorok do Córdoby a v stredu do Lujánu. Večer 11. novembra odletí do Peru.
Autor TASR
Claypole 9. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok v rámci návštevy Argentíny zavítal do zariadenia pre ľudí so zdravotným znevýhodnením na okraji Buenos Aires. Vo svojom príhovore pripomenul, že pokrok krajiny sa meria aj tým, ako dokáže prijímať a starať sa o ľudí so zdravotným znevýhodnením a osobitnými potrebami, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Počas návštevy v zariadení Pequeño Cottolengo Don Orione v Claypole pri Buenos Aires pápež zdôraznil, že ľudia so zdravotným znevýhodnením „nie sú pre spoločnosť príťažou“, ale naopak „požehnaním“.
Vyzdvihol aj hodnoty dôstojnosti, inklúzie a bratského priateľstva, ktorými sa toto miesto vyznačuje. Ocenil i komunity, ktoré podporujú dôstojnosť a začlenenie ľudí často odsúvaných na okraj spoločnosti.
„Takéto miesta majú našim spoločnostiam čo povedať. Tie sa totiž často riadia výlučne snahou o ekonomický úspech alebo kultom vonkajšieho vzhľadu,“ podotkol pápež.
Návšteva v zariadení Pequeño Cottolengo Don Orione sa uskutočnila len deň po tom, ako pápež vyslovil vety, ktoré podľa AFP vyzneli ako kritika hospodárskej politiky argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. Po príchode do Argentíny totiž Svätý Otec povedal, že ekonomika má slúžiť ľuďom, nie naopak. Súčasne vyzval na osobitnú pozornosť voči chorým, sociálne a zdravotne znevýhodneným.
Pápež zároveň vyjadril nádej, že Argentína zostane krajinou, v ktorej „Ježišova láska zvíťazí nad individualizmom a vylúčením“. Mladých ľudí vyzval, aby nadviazali na tradíciu dobročinnosti, ktorá je podľa neho pre Argentínu charakteristická.
V Buenos Aires je nadšenie z prvej pápežskej návštevy Argentíny po niekoľkých desaťročiach viditeľné aj v stánkoch so suvenírmi. Predávajú v nich tričká, šiltovky a vlajky s podobizňou Leva XIV. Jeho portrét sa objavil dokonca aj na obľúbených sušienkach spojených vrstvou mliečneho karamelu (alfajores) s čokoládovou polevou a pohároch s nátierkou s príchuťou mliečneho karamelu (dulce de leche), pripomenula AFP.
Zariadenie Cottolengo patrí medzi najznámejšie katolícke charitatívne inštitúcie v Argentíne. Vatikán označuje jeho rozsiahly areál s rozlohou 50 hektárov za „mesto charity“.
Pápežova návšteva v tomto zariadení je súčasťou 12-dňovej cesty po Latinskej Amerike, v ktorej rámci Lev XIV. zavíta do Uruguaja, Argentíny a Peru, kde ešte pred zvolením za pápeža pôsobil niekoľko rokov ako misionár a biskup.
V Argentíne pápež strávi celkovo štyri dni - po pondelkovom programe v Buenos Aires, zavíta v utorok do Córdoby a v stredu do Lujánu. Večer 11. novembra odletí do Peru.
Počas návštevy v zariadení Pequeño Cottolengo Don Orione v Claypole pri Buenos Aires pápež zdôraznil, že ľudia so zdravotným znevýhodnením „nie sú pre spoločnosť príťažou“, ale naopak „požehnaním“.
Vyzdvihol aj hodnoty dôstojnosti, inklúzie a bratského priateľstva, ktorými sa toto miesto vyznačuje. Ocenil i komunity, ktoré podporujú dôstojnosť a začlenenie ľudí často odsúvaných na okraj spoločnosti.
„Takéto miesta majú našim spoločnostiam čo povedať. Tie sa totiž často riadia výlučne snahou o ekonomický úspech alebo kultom vonkajšieho vzhľadu,“ podotkol pápež.
Návšteva v zariadení Pequeño Cottolengo Don Orione sa uskutočnila len deň po tom, ako pápež vyslovil vety, ktoré podľa AFP vyzneli ako kritika hospodárskej politiky argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. Po príchode do Argentíny totiž Svätý Otec povedal, že ekonomika má slúžiť ľuďom, nie naopak. Súčasne vyzval na osobitnú pozornosť voči chorým, sociálne a zdravotne znevýhodneným.
Pápež zároveň vyjadril nádej, že Argentína zostane krajinou, v ktorej „Ježišova láska zvíťazí nad individualizmom a vylúčením“. Mladých ľudí vyzval, aby nadviazali na tradíciu dobročinnosti, ktorá je podľa neho pre Argentínu charakteristická.
V Buenos Aires je nadšenie z prvej pápežskej návštevy Argentíny po niekoľkých desaťročiach viditeľné aj v stánkoch so suvenírmi. Predávajú v nich tričká, šiltovky a vlajky s podobizňou Leva XIV. Jeho portrét sa objavil dokonca aj na obľúbených sušienkach spojených vrstvou mliečneho karamelu (alfajores) s čokoládovou polevou a pohároch s nátierkou s príchuťou mliečneho karamelu (dulce de leche), pripomenula AFP.
Zariadenie Cottolengo patrí medzi najznámejšie katolícke charitatívne inštitúcie v Argentíne. Vatikán označuje jeho rozsiahly areál s rozlohou 50 hektárov za „mesto charity“.
Pápežova návšteva v tomto zariadení je súčasťou 12-dňovej cesty po Latinskej Amerike, v ktorej rámci Lev XIV. zavíta do Uruguaja, Argentíny a Peru, kde ešte pred zvolením za pápeža pôsobil niekoľko rokov ako misionár a biskup.
V Argentíne pápež strávi celkovo štyri dni - po pondelkovom programe v Buenos Aires, zavíta v utorok do Córdoby a v stredu do Lujánu. Večer 11. novembra odletí do Peru.