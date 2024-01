Pápež pokrstil v Sixtínskej kaplnke 16 detí vatikánskych zamestnancov

Vatikán 7. januára (TASR) - Pápež František v nedeľu v Sixtínskej kaplnke udelil krst 16 deťom, ktoré sa narodili v rodinách zamestnancov Vatikánu. Medzi novopokrstenými boli aj dva páry dvojčiat, informoval spravodajský web Vatican News.



Pápež krstí deti v Sixtínskej kaplnke raz ročne - v deň, keď si katolícka cirkev pripomína sviatok Krstu Pánovho, ktorým sa súčasne uzatvára slávenie liturgického obdobia Vianoc.



Rovnako ako počas predchádzajúcich rokov sa pápež aj túto nedeľu snažil navodiť počas obradu uvoľnenú atmosféru, keď v príhovore k prítomným dospelým zdôrazňoval, že "hlavnými protagonistami dnešného dňa sú deti, pretože dostanú ten najkrajší dar: vieru". Vďaka nej sa "stávajú učiteľmi viery, pretože nás učia, ako prijať tento veľký dar," doplnil pápež.



Pápežov príhovor občas prerušil plač alebo bľabotanie niektorého zo 16 detí. Ich rodičov však František nabádal, aby sa necítili stiesnene, aj sa bábätká rozplačú; aby matky pokojne v kaplnke dojčili, ak sú ich deti hladné; aby sa ubezpečili, či deťom nie je priteplo a preto sú nepokojné.



Rodičov, krstných otcov a krstných matky pápež vyzval, aby novopokrsteným deťom pomáhali rásť vo viere a sprevádzali ich pri tom. Poďakoval sa im súčasne za svedectvo viery, ktoré oni sami preukázali tým, že deti priviedli do chrámu, aby prijali sviatosť krstu.



Vyzval ich tiež, aby si tento dátum navždy pamätali - rovnako ako deň narodenia dieťaťa. "Krstom sa stali kresťanom. Naučte deti, aby to oslavovali každý rok," pripomínal pápež.



Počas obradu každý otec, jeden po druhom, dostal sviečku. "Vezmite si tieto sviečky so sebou domov," vyzval pápež a vysvetlil, že "predstavujú svetlo viery, ktoré nikdy nesmie zhasnúť".



Ako informovala agentúra APA, omšu s pápežom koncelebroval poľský kardinál a almužník Konrad Krajewski a predseda vatikánskeho Governatorátu, španielsky biskup Fernando Vérgez Alzaga.



Pokračovaním v krstoch detí zamestnancov Vatikánu František nadviazal na tradíciu, ktorá sa zrodila v roku 1981 za pontifikátu Jána Pavla II. Pápež František od roku 2014 pokrstil v Sixtínskej kaplnke takmer 200 detí.