Pápež pokrstil v Sixtínskej kaplnke 32 detí, žiadne z nich neplakalo

Vatikán 12. januára (TASR) - Pápež František v nedeľu v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne pokrstil 32 detí vrátane dvoch párov dvojčiat. Krst prijalo 17 chlapčekov a 15 dievčatiek, informoval Vatikánsky rozhlas.



Agentúra AP vo svojej správe napísala, že pápež vyjadril údiv nad tým, aké boli deti pokojné. V uplynulých rokoch totiž čakanie na obrad i samotný krst sprevádzal plač.



Pápež sa k tejto téme vyjadril vo svojom krátkom príhovore, keď poznamenal, že deti, keďže nie sú zvyknuté na priestory Sixtínskej kaplnky či svoje nezvyčajné sviatočné oblečenie, sa môžu chvíľami cítiť nesvoje a začať plakať.



"Nechajte deti, nech plačú a kričia. Keď dieťatko plače, možno je to tým, že mu je horúco - tak ho vyzlečte, alebo je hladné, tak ho nadojčite....nemajte si s tým problém," uisťoval pápež rodičov.



Podľa Vatikánskeho rozhlasu pápež zopakoval svoje slová z vlaňajška, že malé deti majú "chórovú dimenziu" - stačí, že "jedno zadá tón a spustia všetky ostatné - a je tu koncert. Nebojte sa toho. Keď dieťa plače v kostole, je to pekná kázeň."



Pápež na rodičov apeloval: "Konajte tak, aby sa všetci cítili dobre."



Vo svojom príhovore potom uviedol, že pokrstenie dieťaťa je "prejavom spravodlivosti voči nemu (...), lebo v krste mu dávame poklad - Ducha Svätého."



Vyzval rodičov starať sa o to, aby ich deti "vyrastali vo svetle a v sile Ducha Svätého," a to prostredníctvom katechézy, pomoci i príkladu, ktorý im doma dávajú.



Pápež krstí deti v Sixtínskej kaplnke raz ročne, v deň, keď si katolícka cirkev pripomína sviatok Krstu Krista Pána. Krstom sa deti - i dospelí katechumeni - stávajú príslušníkmi katolíckej cirkvi.



Sviatok Krstu Krista Pána uzatvára slávenie liturgického obdobia Vianoc. Od pondelka nastúpi v liturgii zelená farba cezročného obdobia.