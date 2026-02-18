< sekcia Zahraničie
Pápež ponúka oficiálne správy z Vatikánu v boji proti falošnému obsahu
Autor TASR
Vatikán 18. februára (TASR) - Pápež Lev XIV. ponúkol katolíckym organizáciám možnosť vysielať na svojich webových stránkach priamy prenos oficiálnych správ z Vatikánu. Svätá stolica sa tak snaží bojovať s veľkým množstvom obsahu generovaného umelou inteligenciou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Pápež v liste adresovanom biskupom ponúkol, aby na tento prenos vyžili webové stránky farností, diecéz a katolíckych združení, oznámil oficiálny spravodajský kanál Vatican News. Webové portály tak môžu prinášať aktuálne a najmä autorizované videá pápeža, jeho prejavy, oznámenia, texty a príbehy z oficiálnych vatikánskych médií v 40 rôznych jazykoch.
„Iniciatíva je nástrojom evanjelizácie... a je to spôsob, ako môžu vaše farnosti a spoločenstvá neustále získavať informácie z primárneho zdroja,“ uviedol pápež Lev XIV. v liste podľa Vatican News.
Agentúra AFP po zvolení pápeža v máji 2025 odhalila desiatky stránok na platformách YouTube a TikTok, ktoré produkovali obsah prostredníctvom umelej inteligencie pripisovaný hlave katolíckej cirkvi.
Táto iniciatíva „môže slúžiť na boj proti falošným správam, keďže umožňuje okamžitý prístup k pôvodnému zdroju správ a textov“, povedal edičný riaditeľ Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Andrea Tornielli.
