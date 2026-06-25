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Pápež poslal Venezuele počiatočnú finančnú pomoc vo výške 100.000 eur

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Pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Finančné prostriedky pochádzajú z Apoštolskej almužny - vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi.

Autor TASR
Vatikán 25. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. venoval Venezuele postihnutej zemetrasením „počiatočnú“ finančnú pomoc vo výške 100.000 eur, oznámil vo štvrtok Vatikán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Finančné prostriedky pochádzajú z Apoštolskej almužny - vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi.

Ide o „počiatočný príspevok“ určený na podporu záchranných prác, uviedol spravodajský web Vatican News.

V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej ako minútu nasledovalo druhé so silou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.

Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP. O život prišlo najmenej 164 ľudí, zranenia utrpelo takmer 1000 ďalších.
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