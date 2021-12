Pápež posvätil sošku určenú pre maďarský charitatívny program

Budapešť 24. decembra (TASR) - Pápež František posvätil sošku svätého Jozefa určenú pre charitatívny program maďarských verejnoprávnych médií. Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI.



Bronzová socha s rozmermi 28x26x18 cm znázorňuje svätého Jozefa, ako malého Ježiša učí tesárstvu, píše na svojej webovej stránke webový portál Vatican News. Soška pôjde do dražby a výťažok z nej dostane nadácia Regőczi István Alapítvány, ktorú založil maďarský prezident János Áder so svojou manželkou Anitou. Nadácia poskytuje podporu deťom, ktoré počas koronavírusovej pandémie prišli o rodičov.



František sošku posvätil v stredu počas audiencie vo Vatikáne. Do Maďarska ju neskôr priviezol diplomat pôsobiaci na maďarskom veľvyslanectve pri Svätej stolici. Vo štvrtok ju doručili do priestorov sídla Poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA).



Charitatívny program maďarských verejnoprávnych médií s názvom "Byť dobrým je dobré" (Jónak lenni jó) vyzbieral do nedele 19. decembra pre deti, ktoré počas covidu stratili rodičov, viac ako 345 miliónov forintov (približne 937.000 eur), približuje MTI.