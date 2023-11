Pápež potrestal svojho konzervatívneho kritika, kardinála Burkea

Vatikán 28. novembra (TASR) - Pápež František sa rozhodol potrestať jedného zo svojich najvyššie postavených kritikov, amerického kardinála Raymonda Burkea, a to tým, že mu odňal právo na dotovaný vatikánsky byt a plat.



Kardinálov tajomník však pre agentúru AP v utorok uviedol, že Burke nedostal žiadne vyrozumenie o pápežom prijatých opatreniach. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni v utorok správy o pápežovom rozhodnutí vo vzťahu ku kardinálovi nepoprel, ale odporučil adresovať otázku priamo Burkeovi.



Tento 75-ročný kánonický právnik, ktorého František v roku 2014 odvolal z funkcie najvyššieho sudcu vatikánskeho súdu, sa stal jedným z najvýraznejších kritikov súčasného pápeža.



Burke má okrem iného námietky proti Františkovmu prístupu k LGBTQ+ katolíkom i voči jeho reformnému projektu, ktorého cieľom je, aby cirkev lepšie reagovala na potreby radových veriacich.



Nedávno sa Burke pripojil k skupine konzervatívnych kardinálov, ktorí zverejnili otázky pre pápeža - známe ako dubiá.



V prvom prípade kardináli žiadali od Františka, aby objasnil svoj prístup k rozvedeným a civilne znovu zosobášeným katolíkom - František im na tento podnet neodpovedal.



V druhom prípade sa pýtali, či môžu páry rovnakého pohlavia dostávať cirkevné požehnanie. Odpoveďou im bolo podmienečné možno, doplnila AP.



Nedávno, v predvečer otvorenia zhromaždenia biskupov, Burke predsedal akejsi protisynode, ktorá zasadala len pár krokov od Námestia sv. Petra. Burke tam vo svojom príhovore ostro kritizoval Františkovu víziu "synodality", ako aj celkový projekt reformy katolíckej cirkvi.



AP doplnila, že Burke vždy obhajoval svoje konanie ako službu cirkvi a pápežstvu, pričom tvrdil, že jeho povinnosťou ako kardinála a biskupa je presadzovať cirkevné učenie a naprávať chyby.



Burkeovu kauzu pápež komentoval minulý týždeň na stretnutí vedúcich vatikánskych úradov, kde podľa jedného z prítomných údajne vysvetlil, že kardinál je zdrojom "nejednoty" v cirkvi a preto je nutné proti nemu zakročiť.



Agentúra AP konštatovala, že Burke je v tomto mesiaci už druhým americkým prelátom, ktorému pápež udelil trest: začiatkom novembra totiž odvolal biskupa z Tyleru v štáte Texas Josepha Stricklanda, ktorý tiež patrí do tábora konzervatívcov a Františkových kritikov. Strickland bol odvolaný po tom, ako Vatikán ukončil vyšetrovanie spôsobu riadenia spomínanej diecézy.



K týmto zmenám došlo krátko po nástupe argentínskeho kardinála Víctora Fernándeza na post prefekta Dikastéria pre náuku viery, ktorého sa ujal v polovici septembra.



Burke sa stal kardinálom v roku 2010, počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI. a krátko po tom, ako bol vymenovaný za prefekta Apoštolskej signatúry - najvyššieho vatikánskeho súdu.



František ho v roku 2014 z tejto funkcie odvolal, ale následne vymenoval za patróna Rádu Maltézskych rytierov, čo je prestížna, avšak obmedzená funkcia.



Aj tam sa však Burke a František dostali do konfliktu pre kardinálov podiel na kríze pri spravovaní tohto rytierskeho rádu. František preto Burkea "odsunul nabok" a vymenoval dvoch vyslancov, ktorí tohto kardinála v podstate nahradili, doplnila AP.



František a Burke sa dostali do sporu aj v súvislosti s vakcínami proti chorobe COVID-19: František bol ich veľkým zástancom a kritizoval odporcov očkovania, medzi ktorými boli aj niektorí konzervatívni katolíci. Svoj odmietavý postoj voči antivaxerom pápež verejne vyjadril aj v čase, keď bol Burke práve hospitalizovaný v USA a pre vážny priebeh covidu bol napojený na pľúcnu ventiláciu.