Pápež povýšil filipínskeho kardinála Tagleho do významnej funkcie

Vatikán 8. decembra (TASR) - Pápež František vymenoval filipínskeho kardinála Luisa Antonia Tagleho za šéfa Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Táto významná vatikánska funkcia môže zvýšiť šance ázijského preláta, že sa raz stane pápežom.



Vatikán oznámil povýšenie kardinála z Manily Tagleho (62) v nedeľu, informovala tlačová agentúra AP.



Vymenovanie Tagleho do vedenia kongregácie, ktorá je zodpovedná za misijnú činnosť rímskokatolíckej cirkvi, dokazuje, akú pozornosť venuje František cirkvi v rozvojovom svete.



Pozorovatelia diania vo Vatikáne už dlho označujú Tagleho talianskym pojmom "papabile", čo je duchovný, ktorý má všetky vlastnosti a schopnosti na to, aby bol jedného dňa kardinálmi zvolený za nového pápeža.



Tagleho povýšil do hodnosti kardinála v roku 2012 pápež Benedikt XVI., predchodca pápeža Františka. Filipíny sú krajinou s najväčším počtom katolíkov v Ázii.



Tagle sa z Manily presťahuje do Vatikánu a to mu umožní dobre spoznať fungovanie Svätej stolice, doplnila agentúra AP.