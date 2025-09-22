< sekcia Zahraničie
Pápež pozdravil židovskú komunitu v Ríme a prijal rehoľné sestry
Autor TASR
Rím 22. septembra (TASR) - Svätú zem rozdeľuje nenávisť a násilie, uviedol v pondelok pápež Lev XIV., keď vo Vatikáne prijal rehoľné sestry z viacerých rádov. Zároveň pozdravil židovskú komunitu v Ríme pri príležitosti židovského nového roka Roš ha-šana, sviatku Jom kipur (Dňa zmierenia) a Sukot (sviatku stánkov). TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA a portálu Vatican News.
„Boh nech vo svojej nesmiernej dobrotivosti stojí blízko vašej komunity a nech sprevádza všetko naše úsilie o prehlbovanie priateľstva medzi nami v meste Rím i vo svete. Nech nám vo svojom veľkom milosrdenstve udelí dar pokoja a neustálu túžbu po jeho šírení,“ uviedol pápež v telegrame adresovanom hlavnému rímskemu rabínovi Riccardovi Shemuelovi Di Segni.
Svätý Otec v pondelok privítal vo Vatikáne rehoľné sestry a poukázal na príklad mnohých svätých žien. „Dejiny vašich inštitútov dokazujú, že Boh našiel nielen jednu, ale mnohé silné a odvážne ženy, ktoré sa nebáli riskovať a čeliť ťažkostiam, aby prijali jeho plán,“ zdôraznil a pripomenul aj obetu misionárok.
Pápež venoval osobitný pozdrav bosým karmelitánkam zo Svätej zeme. „Vaša tichá a bdelá prítomnosť na miestach rozdelených nenávisťou a násilím je nesmierne dôležitá,“ povedal pontifik. „Všetci vás sprevádzame svojou modlitbou a cez vás sa stávame blízkymi tým, ktorí trpia,“ dodal.
