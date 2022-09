Matera 25. septembra (TASR) — Pápež František v nedeľu uskutočnil ďalšiu pastoračnú cestu po Taliansku a uzavrel eucharistický kongres v meste Matera. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Cirkevný kongres sa zhoduje s termínom nedeľných parlamentných volieb, pričom pápež sa vo svojej kázni dotkol viacerých kľúčových otázok predvolebnej kampane vrátane prisťahovalectva. Priamo k voľbám sa však nevyslovil. Na konci omše pod šírym nebom pápež požiadal Talianov, aby mali viac detí. "Dovolil by som si vyprosovať dnes pre Taliansko viac pôrodov, viac detí," povedal. Krajina má jednu z najnižších pôrodností na svete a František to často označuje za "demografickú zimu".



V súvislosti s nedeľným Svetovým dňom migrantov a utečencov by si pápež prial budúcnosť, v ktorej sa bude napĺňať "Boží plán" a kde budú mať obete obchodovania s ľuďmi šancu na dôstojný život. "Imigranti majú byť vítaní, sprevádzaní, podporovaní a integrovaní," povedal František.



Podľa predvolebných prieskumov najsilnejšia kandidátka Meloniová a jej stredopravá aliancia chce sprísniť zásahy proti migrantom. V snahe zvrátiť demografické trendy zamýšľa v prípade volebného víťazstva finančne podporiť páry s deťmi.



Počas omše vyzeral 85-ročný František unavene. Tento rok začal používať palicu a invalidný vozík kvôli zdravotným problémom. Pôvodne mal cestovať vrtuľníkom priamo z Vatikánu, pre nočné búrky do Matery priletel lietadlom z rímskeho letiska Ciampino.