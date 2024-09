Pápež pre chorobu zrušil na pondelok naplánované prijatia

Miláno 23. septembra (TASR) - Pápež František pre miernu chrípku zrušil všetky na pondelok naplánované audiencie. Podľa vatikánskej tlačovej služby ide o preventívne opatrenia pred pápežovou cestou do Luxemburska a Belgicka, ktorá sa uskutoční od štvrtka do nedele. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorej správu prevzala agentúra TASR.



Františkovi, ktorý vlani v decembri oslávil 87 rokov, odstránili ešte v mladosti časť pľúcneho laloka. Od nástupu do funkcie v roku 2013 čelil už viacerým zdravotným problémom. Vlani ho s bronchitídou aj hospitalizovali a pre dlhodobé problémy s kolenom používa invalidný vozík.



Cesta do Belgicka a Luxemburska bude pápežovou 46. pastoračnou cestou do cudziny. Uskutoční sa necelé dva týždne po tom, ako sa vrátil z náročnej 12-dňovej cesty do štyroch krajín juhovýchodnej Ázie a Oceánie, kde mal nabitý program a celkovo nalietal takmer 33.000 kilometrov.



Očakáva sa, že jeho cesta do Luxemburska a Belgicka bude príležitosťou zdôrazniť potreby migrantov v Európe a jej súčasťou budú aj stretnutie s osobami, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania zo strany predstaviteľov cirkvi.