Pápež pre koronavírus znova preruší verejné audiencie

Vatikán 29. októbra (TASR) - Pápež František znova preruší svoje pravidelné týždenné verejné audiencie v súvislosti s výrazným nárastom nakazených novým druhom koronavírusu v Taliansku. Vo štvrtok to oznámil Vatikán, na ktorý sa odvolala agentúra AP.



Vatikán uviedol, že František bude svoje príhovory prednášať v priamom videoprenose zo Sály bibliotéky Apoštolského paláca, tak ako to robil na jar a v lete po zavedení tzv. lockdownu.



František obnovil stredajšie verejné (generálne) audiencie na uzatvorenom nádvorí Apoštolského paláca vo Vatikáne s obmedzeným počtom veriacich 2. septembra.



Pápež má 83 rokov a v mladosti mu pre chorobu odstránili časť pľúc. Napriek tomu, že v súvislosti s vírusom SARS-CoV-2 patrí do rizikovej skupiny, na verejnosti ho len zriedkavo vídať s ochranným rúškom.



Vatikán vo štvrtok uviedol, že niekto, kto sa zúčastnil na audiencii 21. októbra, mal pozitívny výsledok testu na koronavírus, no neuviedol, či je táto osoba medzi tými, ktorí sa s pápežom Františkom pozdravili.