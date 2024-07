Pápež pred olympiádou vyzdvihol zjednocujúcu silu športu

Vatikán 21. júla (TASR) - Pápež František v nedeľu vyzdvihol zjednocujúcu silu športu a počas príhovoru k veriacim a pútnikom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zopakoval svoju výzvu na celosvetové prímerie počas blížiacich sa olympijských a paralympijských hier, informovala agentúra AFP.



František pripomenul, že šport "má veľkú spoločenskú silu" a je schopný spájať ľudí rôznych kultúr. Vyjadril nádej, že olympijské hry v Paríži budú dôkazom schopnosti ľudí budovať inkluzívny svet a že športovci budú poslami mieru a vzormi, najmä pre mladých ľudí.



"Podľa starodávnej tradície sú olympijské hry príležitosťou na uzavretie prímeria vo vojnách," pripomenul 87-ročný pápež, ktorý vo svojom príhovore k veriacim vyzval nezabúdať na mnohé vojnové konflikty vo svete, pričom spomenul Ukrajinu i Izrael. Opäť pripomenul, že "vojna je prehrou".



Vo svojej krátkej katechéze, ktorá predchádzala modlitbe Anjel Pána, pápež upozornil veriacich, spoločnosť aj samotnú cirkev na nebezpečenstvo, že sa stanú obeťou "diktatúry aktivizmu", "ktorý sa príliš zaoberá tým, čo treba urobiť," a výsledkami, ktoré treba dosiahnuť, pričom však uniká to podstatné.



Navyše, ako upozornil pápež, človeku v takej situácii hrozí, že vyčerpá svoje sily a upadne do únavy tela i ducha. František ľudí nabádal "učiť sa odpočívať", lebo to vedie k súcitnému pohľadu na ľudí v núdzi.



Vyzval "mať sa na pozore (aj) pred diktatúrou výkonu", pričom upozornil, že ide o stav obvyklý v mnohých rodinách, keď rodičia pracujú celé dni, aby rodinu zaistili, ale obetujú práci čas, ktorý by mohli venovať rodine.



"To je sociálna nespravodlivosť," upozornil pápež a dodal, že otec a matka by mali mať čas pre svoje deti a nemali by upadať "do diktatúry práce". "Premýšľajme, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sú nútení takto žiť," apeloval pápež.