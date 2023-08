Pápež pri návrate do Vatikánu hovoril o zdraví i skrátení príhovorov

Lisabon/Vatikán 7. augusta (TASR) – Pápež František v nedeľu uviedol, že jeho zotavovanie z poslednej operácie prebieha dobre. Zdôraznil, že počas päťdňovej cesty do Portugalska zrušil niektoré príhovory a hovoril bez prípravy nie preto, že by sa cítil unavený alebo zle, ale preto, že chcel lepšie komunikovať s mladými ľuďmi. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Františka sa na jeho zdravie pýtali pri návrate z Lisabonu, kde sa zúčastnil na Svetových dňoch mládeže (SDM). Bola to jeho prvá cesta, odkedy bol v júni deväť dní v nemocnici po operácii brušnej hernie.



Pápežova cesta sa konala počas vlny horúčav s teplotami stúpajúcimi v Lisabone na 40 stupňov Celzia. František (86) sa pri nej často odchýlil od prejavov, kázní i modlitieb, ktoré sú obvykle pripravované mesiace vopred a s ohľadom na konkrétne podujatia a publikum.



Novinárom pri lete späť do Vatikánu povedal, že príhovory skrátil, keďže si uvedomil, že mladí ľudia "nemajú veľa pozornosti". Podľa vlastných slov chcel vzbudiť ich záujem, nie ich poučovať zdĺhavými a komplikovanými prednáškami alebo homíliami.



"Kázne môžu byť niekedy trápením," uviedol s tým, že cirkev musí prejsť na novú myšlienku kázní, ktoré sú "krátke a s jasným, láskyplným posolstvom".



V súvislosti so svojím zotavovaním František povedal, že mu brušné stehy odstránili, no musí ešte dva až tri mesiace nosiť ochranný pás kvôli hojeniu. "Môj zdravotný stav je dobrý," dodal.