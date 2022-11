Pápež pricestoval do Bahrajnu, chce sa zamerať na dialóg s moslimami

Na snímke pápež František nastupuje do lietadla na medzinárodnom letisku Leonarda da Vinciho vo Fiumicine neďaleko Ríma 3. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Vatikán/Awali 3. novembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok pricestoval do Bahrajnu na návštevu, ktorá je zameraná na podporu dialógu medzi kresťanmi a moslimami.Podľa TASR o tom informovala agentúra AFP, ktorá súčasne pripomenula, že ide o prvú návštevu Františka v tomto ostrovnom štáte a jeho druhú cestu na Arabský polostrov, kam prvýkrát zavítal v roku 2019, keď navštívil Spojené arabské emiráty (SAE).V Bahrajne sa František stretne s kráľom Hamadom bin Ísá bin Salmánom Chalífom, odslúži omšu pod holým nebom a v modernej katedrále, ktorá bola otvorená len vlani, povedie modlitbu za mier.Podľa spravodajského webu Vatican News sú v pláne aj stretnutia s mladými ľuďmi, miestnymi biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi. Návrat do Ríma je naplánovaný na nedeľu.V piatok František vystúpi na podujatí organizovanom Bahrajnským fórom pre dialóg, ktoré pod mottom Východ a Západ pre ľudské spolužitie organizuje moslimská rada starších so sídlom v SAE.Očakáva sa, že na tejto konferencii - konanej 3. a 4. novembra - sa zúčastní viac ako 200 náboženských vodcov z rôznych častí sveta.V piatok sa uskutoční aj pápežovo súkromné stretnutie so šejkom Ahmadom Muhammadom at-Tajíbom, veľkým imámom prestížnej káhirskej mešity a univerzity al-Azhar, ktorá je hlavným akademicko-teologickým centrom sunnitského islamu. Obaja títo náboženskí vodcovia podpísali v roku 2019 deklaráciu o ľudskom bratstve pre pokoj vo svete.AFP pripomenula, že František považuje ustanovenie kontaktov s moslimskými komunitami za jednu z priorít svojho pontifikátu, počas ktorého už navštívil veľké moslimské krajiny ako Egypt, Turecko a Irak, a naposledy v septembri aj Kazachstan.V dňoch, ktoré predchádzali Františkovmu odletu do Bahrajnu, ho viaceré medzinárodné skupiny na ochranu ľudských práv vyzvali, aby vystúpil proti údajnému zneužívaniu šiitských moslimov, aktivistov a opozičných predstaviteľov v Bahrajne, ktorý je prevažne sunnitskou monarchiou.Vatikánsky hovorca Matteo Bruni pred odletom z Ríma novinárom povedal, že nebude špekulovať o tom, či František v Bahrajne otvorí ako tému rozhovorov aj ľudské práva.Bruni však súčasne pripomenul, že pápežov názor na náboženskú slobodu a slobodu jeTlačové agentúry si všimli, že 85-ročného pápeža, ktorý trpí opakujúcimi sa bolesťami kolena, vo štvrtok ráno doviezli k lietadlu na rímskom letisku na invalidnom vozíku. Pre bolesti kolena počas letu do Bahrajnu neabsolvoval pápež ani obvyklé stretnutie s novinármi včasti lietadla.odkázal pápež. Vysvetlil, že v stredu absolvoval fyzioterapiu a na druhý deň po nej ho koleno vždy bolí.Napriek bolestiam sa pápež - podľa svedectva spravodajcu Reuters, zdal byť v dobrej nálade, keď novinárov jednotlivo prijímal v prednej časti lietadla.