Pápež pricestoval do Belgicka, druhej zastávky 46. apoštolskej cesty

Brusel 26. septembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok večer v rámci svojej štvordňovej apoštolskej cesty pricestoval z Luxemburska do Belgicka, informovala agentúra AFP citovaná TASR.



Na leteckej základni Melsbroek v Bruseli pápeža privítal belgický kráľovský pár.



Do Bruselu pápež pricestoval z Luxemburska – malého štátu s prosperujúcou ekonomikou a najvyššou koncentráciou milionárov na obyvateľa na svete –, kde jeho vedúcich predstaviteľov vyzval, aby poskytli prostriedky na pomoc pri zlepšovaní podmienok v rozvojových krajinách.



Objasnil, že zvýšenie zahraničnej pomoci by mohlo pomôcť zastaviť prílev utečencov a migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy.



"Nezabúdajme, že k bohatstvu patrí aj zodpovednosť," pripomínal 87-ročný pápež na stretnutí s politickými a občianskymi lídrami počas svojej jednodňovej návštevy krajiny, v ktorej podľa Vatikánu žije približne 271.000 katolíkov.



V piatok pápež absolvuje zdvorilostnú návštevu kráľovskej rodiny v ich zámku Laeken. Následne sa stretne s členmi vlády a zástupcami občianskej spoločnosti. Na popoludnie je naplánované prijatie univerzitných profesorov, ktoré sa uskutoční na pôde Katolíckej univerzity v Leuvene - jednej z najstarších v Európe, ktorá v roku 2025 oslávi 600. výročie svojho založenia.



Súčasťou jeho trojdňového pobytu v Belgicku budú aj stretnutia s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Pápežova návšteva v Belgicku vyvrcholí v nedeľu omšou pod holým nebom.



Táto návšteva púta pozornosť aj pre to, že jej začiatkom tohto týždňa predchádzalo zrušenie pápežovho programu. Vatikán ho zdôvodnil miernou chrípkou, ktorej symptómy sa u pápeža prejavili.



Počas preletu z Ríma do Luxemburska pápež pre únavu porušil svoj zvyk pozdraviť novinárov, ktorí s ním cestovali na palube pápežského lietadla. Neskôr, na stretnutiach s luxemburskými hodnostármi a najmä mladými ľuďmi, však už pôsobil bodro, konštatovala AFP.