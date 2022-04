Pápež pricestoval na dlhšie odkladanú návštevu ostrova Malta

Valletta 2. apríla (TASR) - Pápež František pricestoval v sobotu do stredomorskej ostrovnej krajiny Malta. Ide v poradí o jeho už 36. zahraničnú cestu v úrade najvyššieho pontifika. Jej hlavnými témami budú migrácia a utečenci, približuje agentúra DPA.



Pápežova návšteva Malty, najmenšieho členského štátu Európskej únie, sa koná v čase zvýšeného geopolitického napätia, keď sa cez Stredozemné more snažia dostať na starý kontinent tisícky migrantov a z Ukrajiny prúdia milióny vojnových utečencov.



Počas dvoch dní na Malte sa 85-ročný najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi plánuje s migrantmi stretnúť v jednej charitatívnej ustanovizni, v ktorej našlo dočasný príbytok približne 50 ľudí.



Nádej do pápežovej návštevy Malty vkladá aj nemecká organizácia Sea-Eye, ktorá dúfa, že František jej pri rozhovoroch s tamojšími činiteľmi pomôže v jej snahe ubytovať na Malte 106 migrantov zachránených na mori z utečeneckých člnov. Títo migranti z Líbye sa v súčasnosti nachádzajú na palube lode Sea-Eye 4 a dúfajú, že im Malta povolí vstup do svojich teritoriálnych vôd.



František mal na Maltu cestovať pôvodne už v máji 2020, plány na návštevu tejto krajiny však pápežovi argentínskeho pôvodu zmarila vtedy pandémia choroby COVID-19.



V rámci návštevy Malty zamýšľa pápež preplaviť sa katamaránom aj na na ostrov Gozo, patriaci k súostroviu Malta, kde sa nachádza významná maltská cirkevná pamiatka, a celebrovať omšu v hlavnom meste Rabat. Očakáva sa, že na týchto bohoslužbách sa zúčastnia tisícky veriacich.