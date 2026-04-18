Pápež pricestoval na návštevu Angoly
V Angole žije približne 15 miliónov katolíkov. Lev XIV. je tretím pápežom, ktorý navštívil túto krajinu, po Jánovi Pavlovi II. v roku 1992 a Benediktovi XVI. v roku 2009.
Autor TASR
Luanda 18. apríla (TASR) – Pápež Lev XIV. pricestoval v sobotu popoludní do Angoly, ktorá je treťou zastávkou na jeho ceste po krajinách Afriky. Po prílete na medzinárodne letisko v Luande ho vítali prezident Joao Manuel Goncalves Lourenco a stovky ľudí, ktorí sa zhromaždili popri trase jeho papamobilu. Informovali o tom agentúra AP a oficiálny spravodajský server Vatican News, píše TASR.
Pápež dopoludnia ukončil návštevu Kamerunu omšou na letisku v Yaoundé, na ktorej sa zúčastnilo 200.000 ľudí. V kázni vo francúzštine poďakoval Kamerunčanom a vyzval ich, aby mali „odvahu zmeniť zvyky a štruktúry“. V krajine vládne od roku 1982 tvrdou rukou prezident Paul Biya (93), pripomenula AFP.
Lev XIV. od začiatku svojej 11-dňovej ceste do štyroch afrických krajín, ktorú odštartoval v Alžírsku, vyslovil ostré napomenutia pred korupciou, drancovaním zdrojov kontinentu i hrozbami súvisiacimi s umelou inteligenciou.
Takéto varovania pravdepodobne zarezonujú v Angole. Juhoafrická krajina je bohatá na ropu a ďalšie zdroje, no tretina z 36,6 milióna obyvateľov žije podľa Svetovej banky pod hranicou chudoby (2,15 dolára na deň).
V Angole žije približne 15 miliónov katolíkov. Lev XIV. je tretím pápežom, ktorý navštívil túto krajinu, po Jánovi Pavlovi II. v roku 1992 a Benediktovi XVI. v roku 2009.
Lev XIV. bude v nedeľu slúžiť omšu v Kilambe na predmestí Luandy. Popoludní vrtuľníkom navštívi dedinu Muxima juhovýchodne od hlavného mesta, kde sa nachádza kostol zo 16. storočia, ktorý sa stal jedným z najdôležitejších pútnických miest južnej Afriky.
V pondelok 20. apríla má pápež na programe návštevu domova pre seniorov v Saurime a záverečnú omšu pred odchodom z krajiny v utorok ráno. Následne odcestuje do Rovníkovej Guinei, poslednej zastávke na svojej terajšej apoštolskej ceste.
Pápež dopoludnia ukončil návštevu Kamerunu omšou na letisku v Yaoundé, na ktorej sa zúčastnilo 200.000 ľudí. V kázni vo francúzštine poďakoval Kamerunčanom a vyzval ich, aby mali „odvahu zmeniť zvyky a štruktúry“. V krajine vládne od roku 1982 tvrdou rukou prezident Paul Biya (93), pripomenula AFP.
Lev XIV. od začiatku svojej 11-dňovej ceste do štyroch afrických krajín, ktorú odštartoval v Alžírsku, vyslovil ostré napomenutia pred korupciou, drancovaním zdrojov kontinentu i hrozbami súvisiacimi s umelou inteligenciou.
Takéto varovania pravdepodobne zarezonujú v Angole. Juhoafrická krajina je bohatá na ropu a ďalšie zdroje, no tretina z 36,6 milióna obyvateľov žije podľa Svetovej banky pod hranicou chudoby (2,15 dolára na deň).
V Angole žije približne 15 miliónov katolíkov. Lev XIV. je tretím pápežom, ktorý navštívil túto krajinu, po Jánovi Pavlovi II. v roku 1992 a Benediktovi XVI. v roku 2009.
Lev XIV. bude v nedeľu slúžiť omšu v Kilambe na predmestí Luandy. Popoludní vrtuľníkom navštívi dedinu Muxima juhovýchodne od hlavného mesta, kde sa nachádza kostol zo 16. storočia, ktorý sa stal jedným z najdôležitejších pútnických miest južnej Afriky.
V pondelok 20. apríla má pápež na programe návštevu domova pre seniorov v Saurime a záverečnú omšu pred odchodom z krajiny v utorok ráno. Následne odcestuje do Rovníkovej Guinei, poslednej zastávke na svojej terajšej apoštolskej ceste.