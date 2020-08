Pápež prijal demisiu kontroverzného arcibiskupa Glódža

Vatikán 13. augusta (TASR) - Pápež František prijal demisiu arcibiskupa poľského mesta Gdansk Slawoja Leszka Glódža, voči ktorému boli vznesené obvinenia zo šikanovania kňazov a zamlčiavania prípadov údajného sexuálneho zneužívania maloletých duchovnými.



Agentúra AFP vo štvrtok uviedla, že kňazi gdanskej arcidiecézy už vlani poslali Vatikánu list, v ktorom napísali, že Glódž, známy svojím nákladným životným štýlom a záľubou v luxuse, ich psychicky týra. Biskup takéto šikanovanie poprel.



V minulosti bol však Glódž terčom kritiky aj za to, že údajne zamlčal prípady niekoľkých kňazov obvinených poľskými prokurátormi zo sexuálneho zneužívania detí.



Medzi týmito kňazmi bol aj Henryk Jankowski, ktorý zomrel pred desiatimi rokmi a nebol nikdy odsúdený, a to aj napriek obvineniam vzneseným v roku 2004.



Jankowski bol v 80. rokoch blízkym spolupracovníkom predáka prodemokratického hnutia Solidarita Lecha Walesu v boji proti komunistickému režimu. Poľské médiá však po jeho smrti prišli s obvinením, že zneužíval maloletých, väčšinou chlapcov, ale aj dievčatá.



Vo februári 2019 traja aktivisti v Gdansku strhli Jankowského sochu a vo svojom manifeste obvinili Glódža, že ignoroval kňazove činy, zatiaľ čo "toleroval riziko, že sa objavia nové obete" pohlavného zneužívania.



Glódž pod tlakom Vatikánu v apríli tohto roku vytvoril komisiu na preskúmanie obvinení voči Jankowskému.



V marci tohto roku sa skupina veriacich listom obrátila na Vatikán a žiadala v ňom Glódžovo odvolanie ešte pred tým, ako dovŕši 75 rokov a bude môcť požiadať o odchod do dôchodku. Podľa veriacich arcibiskup Glódž z morálneho hľadiska nie je dôveryhodnou osobou na výkon služby diecézneho biskupa.