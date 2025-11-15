< sekcia Zahraničie
Pápež prijal hollywoodskych hercov a režisérov, poľutoval úpadok kín
Tržby z predaja lístkov do kín v mnohých krajinách zostávajú výrazne nižšie oproti tým spred pandémie COVID-19.
Autor TASR
Vatikán 15. novembra (TASR) - Pápež Lev XVI. v sobotu prijal vo Vatikáne viacerých svetových hercov a režisérov vrátane Cate Blanchettovej, Monicy Bellucciovej, Chrisa Pinea, Emira Kusturicu či Spikea Leeho. Povedal im, že kiná bojujú o prežitie a že by sa malo urobiť viac pre ich záchranu a zachovanie spoločenského zážitku zo sledovania filmov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Kiná zažívajú znepokojujúci úpadok, mnohé z nich boli odstránené z miest a susedstiev,“ uviedol pápež. „Viacerí ľudia tvrdia, že filmové umenie a filmový zážitok sú v ohrození. Naliehavo vyzývam inštitúcie, aby sa nevzdávali, ale aby spolupracovali na podpore sociálnej a kultúrnej hodnoty tejto činnosti,“ pokračoval.
Tržby z predaja lístkov do kín v mnohých krajinách zostávajú výrazne nižšie oproti tým spred pandémie COVID-19. Agentúra Reuters uvádza, že v Spojených štátoch a Kanade v tomto ohľade zažili tento rok najhoršie leto od roku 1981, nepočítajúc uzavretie kín počas pandémie.
Podľa pápeža sa kinematografia rozrástla z hry so svetlom a tieňom do podoby, ktorá je schopná odhaliť tie najhlbšie otázky ľudstva. „Kinematografia nie sú len pohybujúce sa obrázky, je to pohyb nádeje. Vstúpiť do kina je ako prekročiť prah, kde sa rozširuje predstavivosť a dokonca aj bolesť môže nájsť nový zmysel. Kultúra formovaná neustálymi digitálnymi podnetmi riskuje zredukovanie príbehov na to, čo algoritmy predpovedajú, že uspeje,“ tvrdí pápež.
Hlava katolíckej cirkvi uviedla, že algoritmy majú tendenciu opakovať to, čo funguje, ale umenie otvára nové možnosti. Vyzval preto filmárov, aby pri tvorení svojich príbehov bránili „pomalosť, ticho a odlišnosť“. Povzbudil ich tiež, aby k násiliu, vojne, chudobe a osamelosti pristupovali so cťou. „Dobrá kinematografia nezneužíva bolesť, uznáva ju a skúma ju,“ povedal hercom.
Pápež tiež ocenil prácu nielen hercov a režisérov, ale aj všetkých ľudí pracujúcich za objektívom kamery. Po konci príhovoru sa hollywoodske hviezdy stretli s pápežom osobne, mnohé mu priniesli dary.
Vatikán pred sobotňajším stretnutím zverejnil štyri pápežove najobľúbenejšie filmy - muzikál Za zvukov hudby režiséra Roberta Wisea, Život je krásny od Franka Capru, drámu Obyčajní ľudia Roberta Redforda a taliansku drámu Život je krásny režiséra Roberta Benigniho.
