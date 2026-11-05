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Pápež prijal na audiencii amerického speváka Boba Dylana
Osemdesiatpäťročný spevák a skladateľ, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, je v súčasnosti na turné v Taliansku.
Autor TASR
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Vatikán 5. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu vo Vatikáne prijal amerického speváka Boba Dylana na audiencii. Legenda folkovej hudby si na stretnutie s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi obliekla čiernu mikinu s kapucňou, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Osemdesiatpäťročný spevák a skladateľ, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, je v súčasnosti na turné v Taliansku. Podľa správy portálu Vatican News išlo o „krátke (stretnutie, ktoré) pozostávalo z pozdravov a niekoľkých neformálnych rozhovorov“. Pápež daroval Dylanovi ruženec a spevák obdaroval Leva svojou autobiografiou, uvádza sa v správe.
Vatican News pripomína, že prvý americký pápež citoval text piesne Boba Dylana v predslove ku knihe o odzbrojení, ktorá vyšla začiatkom roka 2026. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi
je dôrazným kritikom vojny a dostal sa aj do sporu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, keď kritizoval vojnu na Blízkom východe.
Agentúra AFP pripomína, že Dylan sa už stretol aj s Jánom Pavlom II., keď v roku 1997 spieval na modlitebnej vigílii pre mladých ľudí v Bologni.
Dylan, ktorý vydal svoj prvý album v roku 1963, dostal v roku 2016 Nobelovu cenu za literatúru.
Osemdesiatpäťročný spevák a skladateľ, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, je v súčasnosti na turné v Taliansku. Podľa správy portálu Vatican News išlo o „krátke (stretnutie, ktoré) pozostávalo z pozdravov a niekoľkých neformálnych rozhovorov“. Pápež daroval Dylanovi ruženec a spevák obdaroval Leva svojou autobiografiou, uvádza sa v správe.
Vatican News pripomína, že prvý americký pápež citoval text piesne Boba Dylana v predslove ku knihe o odzbrojení, ktorá vyšla začiatkom roka 2026. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi
je dôrazným kritikom vojny a dostal sa aj do sporu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, keď kritizoval vojnu na Blízkom východe.
Agentúra AFP pripomína, že Dylan sa už stretol aj s Jánom Pavlom II., keď v roku 1997 spieval na modlitebnej vigílii pre mladých ľudí v Bologni.
Dylan, ktorý vydal svoj prvý album v roku 1963, dostal v roku 2016 Nobelovu cenu za literatúru.