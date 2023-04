Pápež prijal premiéra Šmyhaľa; dostal pozvanie na návštevu Ukrajiny

Vatikán 27. apríla (TASR) - Pápež František vo štvrtok prijal vo Vatikáne ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Ich súkromný rozhovor v pápežovej knižnici trval asi 30 minút, uviedla agentúra APA. Šmyhaľ sa neskôr stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý pôsobí ako sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.



Šmyhaľ neskôr na tlačovej konferencii informoval, že s pápežom diskutovali o pomoci, ktorú by pápež osobne a Vatikán mohli poskytnúť pri realizácii bodov mierového plánu prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore s pápežom sa zmienili aj o stredajšom telefonáte prezidenta Zelenského s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom.



Ukrajinský premiér využil svoju návštevu vo Vatikáne, aby požiadal pápeža aj o pomoc pri návrate detí, ktoré boli nezákonne deportované do Ruska, a pozval ho na návštevu Ukrajiny.



Spravodajský web Vatican News dodal, že premiér Šmyhaľ daroval pápežovi repliku džbánu v podobe kohúta - dekoratívneho výrobku vasylkivskej majoliky -, ktorý sa stal symbolom neporaziteľnosti ukrajinského ľudu, keď jeho originál nepoškodený "prežil" útoky ruskej armády v meste Boroďanka v Kyjevskej oblasti.



Pápež od Šmyhaľa dostal aj knihu fotografií o prebiehajúcej vojne a o odpore ukrajinského ľudu.



Pápežovými darmi pre Šmyhaľa boli bronzový odliatok zobrazujúci kvet s nápisom: "Pokoj je krehký kvet", špeciálne vydania tohtoročného posolstva k Svetovému dňu pokoja, fotoalbum z modlitby za svet postihnutý pandémiou, ktorá sa konala 27. marca 2020, a výtlačok knihy Encyklika o mieri na Ukrajine so všetkými pápežovými vyjadreniami k vojne na Ukrajine počas prvých deviatich mesiacov jej trvania.



Tlačová služba Svätej stolice uviedla, že počas rozhovorov na Štátnom sekretariáte sa diskutovalo o rôznych témach súvisiacich s vojnou na Ukrajine, pričom osobitná pozornosť sa venovala humanitárnemu aspektu a úsiliu o obnovenie mieru. V rovnakom kontexte sa diskutovalo aj o rôznych otázkach týkajúcich sa života a činnosti cirkví na Ukrajine.



Agentúra APA doplnila, že Šmyhaľ sa v stredu v Ríme zúčastnil na konferencii o obnove Ukrajiny, na ktorej bolo prítomných približne 700 zástupcov firiem a politikov.



Podľa Šmyhaľa sa konferencia zamerala na otázky týkajúce sa obnovy Ukrajiny. "Pôjde o najväčší projekt rekonštrukcie v Európe od druhej svetovej vojny," konštatoval ukrajinský premiér.