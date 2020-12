Pápež prijal rezignáciu dlhoročného dublinského arcibiskupa

Vatikán 30. decembra (TASR) - Pápež František v utorok prijal rezignáciu dlhoročného dublinského arcibiskupa Diarmuida Martina, ktorý sa usiloval o obnovenie dôveryhodnosti katolíckej cirkvi v Írsku oslabenej škandálmi okolo zneužívania detí kňazmi a snahami o ich utajovanie. Informovala o tom agentúra AP.



Diarmuid Martin tento rok dovŕšil vek 75 rokov, čo je pre katolíckych biskupov vek povinného odchodu do dôchodku. Vo funkcii dublinského arcibiskupa ho nahradí biskup Dermot Farrell (66), doterajší ordinár rímskokatolíckej diecézy Ossory na východe Írskej republiky.



Martin od svojho nástupu do funkcie dublinského arcibiskupa v roku 2004 vyzýval na otvorené vyrovnanie sa cirkvi so škandálmi okolo sexuálneho zneužívania. V roku 2018 uviedol, že počet obetí za desaťročia, ku ktorému k zneužívaniu dochádzalo, bol obrovský.



Priznal tiež, že škandály zapríčinili "hlboko zakorenenú nevôľu" verejnosti voči cirkevným lídrom, ktorí napomáhali zneužívaniu tým, že sa ho snažili utajovať.



"Nestačí len vyjadriť ľútosť. Štruktúry, ktoré umožňujú alebo uľahčujú zneužívanie, musia byť rozložené, a to navždy," vyhlásil pred dvoma rokmi arcibiskup Martin, ktorý sa pravidelne sa stretával s obeťami takýchto skutkov a ich rodinami.



Írski vyšetrovatelia dospeli k záveru, že kňazi alebo pracovníci cirkevných škôl v priebehu znásilnili, obťažovali alebo fyzicky týrali tisíce detí. Biskupi tieto zločiny pritom pomáhali utajovať a kryli ich páchateľov, údajne v snahe ochrániť reputáciu cirkvi.