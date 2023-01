Pápež prijal tajomníka Benedikta XVI.,autora knihy o zákulisí Vatikánu

Vatikán 9. januára (TASR) - Pápež František sa v pondelok stretol s osobným tajomníkom zosnulého Benedikta XVI. Georgom Gänsweinom, ktorý vo svojej kontroverznej najnovšej knihe opisuje život emeritného pápeža a zákulisie Vatikánu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vatikán neuviedol žiadne podrobnosti o priebehu či obsahu tohto súkromného stretnutia.



Vo Vatikáne sa šíria špekulácie o ďalšom osude arcibiskupa Gänsweina, ktorý bol od odstúpenia Benedikta XVI. z funkcie hlavy katolíckej cirkvi v roku 2013 až po jeho úmrtie 31. decembra jeho najbližším spolupracovníkom. Kontroverzie vyvolala aj jeho kniha Nič iné ako pravda – môj život po boku pápeža Benedikta XVI., ktorá by sa mala dostať do predaja už na budúci týždeň.



Gänswein v knihe uvádza, že bol "šokovaný a nezmohol sa na slovo", keď ho pápež František v roku 2020 odvolal z funkcie prefekta Pápežského domu a prikázal mu, aby sa staral len o Benedikta. Stalo sa tak po prepuknutí škandálu v súvislosti s knihou kardinála Roberta Saraha podporujúcu celibát, na ktorej sa emeritný pápež podieľal ako spoluautor. Podľa kritikov tým Benedikt XVI. podkopal autoritu úradujúceho pápeža.



Benedikt XVI. údajne Františka žiadal, aby Gänsweina opäť prijal ako prefekta, čo však súčasný pápež odmietol. Vyplýva to z kópií súkromnej korešpondencie medzi oboma pontifikmi a opismi ich rozhovorov, píše sa v knihe.



Podľa agentúry AP arcibiskup Gänswein touto knihou zrejme získa body u tradicionalistických oponentov pápeža Františka, keďže údajne hovorí to, čo si emeritný pápež – zdržiavajúci sa verejnej kritiky svojho nástupcu – o jeho jednotlivých krokoch myslel. Benedikt vraj kritizoval Františkovo rozhodnutie obmedziť slávenie tradičnej latinskej omše, ktoré Benedikt predtým rozšíril, či Františkov "mätúci" prístup k rozvedeným a opätovne zosobášeným katolíkom.



Agentúra AP tiež upozorňuje, že nová kniha s určitosťou skomplikuje vzťah Gänsweina so súčasným pápežom, ktorý bude rozhodovať o arcibiskupovom budúcom osude. František by mu podľa niektorých pozorovateľov mohol prideliť diecézu v Gänsweinom rodnom Nemecku, ustanoviť ho za nuncia alebo mu zveriť niektorú z významných katolíckych svätýň.