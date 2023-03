Pápež prijal utečencov, dostali sa do Európy cez humanitárne koridory

Vatikán 18. marca (TASR) — Pápež František prijal v sobotu na audiencii vyše 4000 utečencov a vysídlených osôb, ktoré sa dostali do Európy v rámci tzv. humanitárnych koridorov. TASR o tom informuje na základe správ Vatikánskeho rozhlasu a agentúry KNA.



Viditeľne dojatému pápežovi utečenci zo Sýrie, Afganistanu, Rwandy a Ukrajiny rozprávali o svojom úteku z rodných krajín. Svätý otec si vypočul aj ľudí, ktorí utečencov prichýlili vo svojich domovoch.



Pápež vo svojom príhovore zdôraznil, že útek bezpečnými koridormi je dôležitou alternatívou k ceste po mori, ktorá sa často končí smrťou. Podľa neho nesmieme dovoliť, aby sa Stredozemné more stalo cintorínom utečencov.



"Práca, ktorú vykonávate, identifikácia a prijímanie zraniteľných ľudí, sa snaží čo najvhodnejšie reagovať na znamenie doby. (...) Veľmi sa mi páči, že sa kresťania spájajú, aby na tom pracovali spoločne, ako bratia, ktorými všetci sme, a nezdôrazňujú rozdiely," povedal Svätý otec



Program humanitárnych koridorov je iniciatívou katolíckej Komunity sv. Egídia, Únie evanjelických cirkví, talianskej biskupskej konferencie a ďalších organizácií. Ľuďom pomáha odísť z vojnových a inak postihnutých oblastí od februára 2016. Odvtedy sa do Európy takto dostalo okolo 6800 ľudí, vrátane mnohých detí. Väčšina z nich bola umiestnená v Taliansku. Do kampane sa zapájajú aj Francúzsko, Belgicko, Andorra a Republika San Marino.



Len minulý rok sa v Taliansku nelegálne vylodilo 105.000 migrantov, ktorí sa tam dostali väčšinou na člnoch cez Stredozemné more. rok predtým ich bolo s približne 60.000. Pri pokuse dostať sa do Európy sa každý rok utopia v Stredozemnom mori stovky ľudí.