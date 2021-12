Pápež prijal vo Vatikáne metropolitu z ruskej pravoslávnej cirkvi

Vatikán 22. decembra (TASR) - Metropolita volokolamský Ilarion, zodpovedný za vonkajšie vzťahy Moskovského patriarchátu, sa v stredu ráno vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom. Informoval o tom web Vatican News.



Podľa tlačovej služby Svätej stolice počas rozhovoru, ktorý sa "viedol v duchu bratstva", duchovní diskutovali o spolupráci medzi rímskokatolíckou a ruskou pravoslávnou cirkvou.



Ilarion podľa agentúry TASS uviedol, že pápež opakovane hovoril o svojom želaní stretnúť sa s patriarchom moskovským a celej Rusi Kirillom.



Podľa Ilariona aj patriarcha Kirill potvrdil, že by sa rád stretol s pápežom, pretože od ich stretnutia na Kube – z 12. februára 2016 – ubehlo viac ako päť rokov a "nahromadilo sa veľa nových otázok".



Toto stretnutie, ktoré sa konalo vo VIP salóniku na havanskom letisku, keď bol František na ceste do Mexika, bolo vôbec prvou schôdzkou vrcholných predstaviteľov katolíckej a ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá je najväčšou v pravoslávnej cirkvi.



Metropolita volokolamský v stredu vo Vatikáne vyjadril nádej, že ich druhé stretnutie sa uskutoční v roku 2022.



"O konkrétnych termínoch a konkrétnych miestach sme rokovali, ale zatiaľ ich nemôžeme oznámiť, pretože si to vyžaduje dodatočné dopracovanie na oboch stranách," povedal.



Pápež František a patriarcha Kirill podľa jeho názoru na schôdzke "nebudú hovoriť o niektorých teologických otázkach oddeľujúcich pravoslávnych a katolíkov, ale predovšetkým o tom, ako môžu kresťania prežiť v modernom svete, kde čelia prenasledovaniu, násiliu, ohrozeniu života".



Okrem toho si František a Ilarion vymenili dary – metropolita daroval pápežovi ikonu presvätej Bohorodičky, pápež hosťa obdaroval mozaikovou mariánskou ikonou. Pápež hosťovi venoval i výtlačky pápežských dokumentov, nedávno publikované Posolstvo pokoja na rok 2022 a Dokument o ľudskom bratstve, informoval Vatican News.



Rozkol medzi východným a západným kresťanstvom – tzv. veľká schizma – nastal v roku 1054, pričom sa odcudzili v mnohých otázkach vrátane postavenia pápeža či negatívneho postoja ruskej pravoslávnej cirkvi k pôsobeniu katolíckych misionárov v bývalých sovietskych republikách.