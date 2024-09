Pápež priletel do Indonézie, čaká ho najdlhšia cestu jeho pontifikátu

Jakarta 3. septembra (TASR) - Pápež František pricestoval v utorok do Indonézie, ktorá je jeho prvou zástavkou v rámci 12-dňovej cesty po krajinách juhovýchodnej Ázie a Tichomoria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pápež pristál v indonézskom hlavnom meste Jakarta okolo 11.16 h miestneho času (06.16 h SELČ), pričom let z rímskeho letiska Fiumicino mu trval takmer 13 hodín.



V tejto prevažne moslimskej krajine sa zdrží tri dni, a síce do 6. septembra. Následne odtiaľ zamieri do Papuy Novej Guiney a potom do Východného Timoru a Singapuru.



Cesta má byť vôbec najdlhšou, akú 87-ročný František absolvoval od začiatku svojho pontifikátu, ktorého sa ujal v roku 2013. Pápež počas nej prejde zhruba 33.000-kilometrovú vzdialenosť, prekročí niekoľko časových pásiem, navštívi štyri štáty a dva kontinenty, približuje server Vatican News.



Jakarta jeho návštevu ohlásila už v marci, pričom ju označila za "mimoriadny dar" pre katolíkov v tejto krajine s najväčšou moslimskou populáciou na svete. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že návšteva je dôležitá pre všetky náboženské komunity. "Očakáva sa tiež, že návšteva posilní posolstvo tolerancie, jednoty a mieru vo svete," dodal rezort.



Papuu Novú Guineu, Východný Timor, ale aj Indonéziu mal František pôvodne navštíviť už v roku 2020, jeho cesta však vtedy bola zrušená pre vrcholiacu pandémiu koronavírusu.