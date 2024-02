Pápež pripomenul konflikt v Pásme Gazy, na Ukrajine i klimatickú zmenu

Vatikán 25. februára (TASR) - Pápež František v nedeľu veriacim povedal, že by nemali zabúdať na Izrael a Palestínčanov, či deti trpiace v konflikte v Pásme Gazy. Pripomenul aj konflikt na Ukrajine a zdôraznil potrebu múdrych a odvážnych rozhodnutí v boji proti klimatickej zmene. TASR správu prevzala z agentúr AP a ANSA.



"Nezabúdajme sa modliť za Palestínu, za Izrael a za množstvá ľudí rozdelené vojnou," povedal pápež počas nedeľňajšej modlitby Anjel Pána. Dodal, že je potrebné pomáhať trpiacim a mať na mysli zranené a nevinné deti.



František v sobotu zrušil svoj program z dôvodu miernej chrípky a nedeľňajšiu modlitbu predniesol z okna nad Námestím svätého Petra vo Vatikáne, píše AP.



Počas nej (modlitby) pripomenul druhé výročie konfliktu na Ukrajine, ktorý označil za rozsiahlu vojnu. "je to vojna, ktorá neničí len túto oblasť Európy, ale spúšťa aj globálnu vlnu strachu a nenávisti," povedal. Žiadal trochu ľudskosti s cieľom vytvoriť podmienky na diplomatické riešenie konfliktu pri hľadaní spravodlivého a trváceho mieru.



František vyjadril blízkosť s obyvateľmi Mongolska, ktorých zasiahla vlna mimoriadne studeného počasia, píše ANSA. Pápež to označil za prejav klimatickej zmeny a jej účinkov. "Klimatická zmena je globálny problém, ktorý hlboko ovplyvňuje životy mnohých bratov a sestier, najmä tých najviac zraniteľných," uviedol. Tiež vyjadril znepokojenie v spojitosti s konfliktami v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Nigérii.