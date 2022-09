Pápež prisľúbil nulovú toleranciu pre sexuálne útoky

Lisabon 5. septembra (TASR) – Katolícka cirkev musí preukázať nulovú toleranciu voči sexuálnym útokom zo strany duchovných. Pápež František to povedal v rozhovore pre portugalskú televíziu, odvysielanom v nedeľu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Je to veľmi jasné. Je to nulová tolerancia," uviedol pápež v interview pre TVI/CNN Portugal. "Kňaz nemôže byť naďalej kňazom, ak je agresorom. Nemôže, pretože je buď chorý, alebo delikvent," dodal František s tým, že "je to obludné, pretože to ničí životy".



Pri nezávislom vyšetrovaní sexuálneho zneužívania v rámci katolíckej cirkvi v Portugalsku dosiaľ zozbierali výpovede približne 400 ľudí, uviedol vedúci vyšetrovacej komisie, detský psychiater Pedro Stretch. Výsledkom vyšetrovania je dosiaľ 17 prípadov postúpených súdom. Záverečné zistenia by podľa očakávaní mali zverejniť do konca roka.



"Nepopieram zneužívanie... Už jedno zneužitie by bolo príšerné," povedal František v prvej časti rozhovoru, ktorého druhý diel odvysielajú v pondelok.



Pápež tiež podľa vlastných slov dúfa, že navštívi Portugalsko v auguste budúceho roka pri príležitosti Svetových dní mládeže.