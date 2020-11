Pápež prisľúbil očistenie cirkvi od sexuálneho zneužívania

Vatikán 11. novembra (TASR) - Pápež František v stredu prisľúbil očistenie rímskokatolíckej cirkvi od prípadov sexuálneho zneužívania. Toto vyjadrenie prichádza len deň po tom, čo Vatikán zverejnil správu týkajúcu sa bývalého Theodora McCarricka, ktorého pápež začiatkom roka 2019 ako vôbec prvého kardinála prepustil z kňazského stavu v súvislosti so sexuálnym zneužívaním. Informovala o tom agentúra AP.



Pápež pripomenul "bolestivý prípad" exkardinála McCarricka počas stredajšej generálnej audiencie vo Vatikáne. Sexuálne zneužívanie cirkevnými hodnostármi označil pápež za "zlo," ktoré musí byť "vykorenené". Taktiež povedal, že sa modlí za obete bývalého kardinála McCarricka a myslí aj na všetky obete sexuálne zneužívania.



Vatikán vo svojej 450-stranovej utorňajšej správe vydanej na základe výsledkov interného vyšetrovania exkardinála McCarricka pripisuje podľa AP časť viny v súvislosti s týmto prípadom aj bývalému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ten v roku 2000 vymenoval McCarricka za washingtonského arcibiskupa a prijal McCarrickovo písomné vyjadrenie, v ktorom obvinenia odmieta.



V správe Vatikán ďalej viní aj vyšších duchovných predstaviteľov Spojených štátov, ktorí podľa neho neposkytli príslušným cirkevným miestam dostatok informácií ohľadne obvinení spojených s Theodorom McCarrickom.



František v stredu, naopak, bývalého pápeža Jána Pavla II. ocenil za to, že "mladým ľuďom ukázal, čo to naozaj znamená byť slobodný". Zmienil sa o ňom v rámci pripomenutia stredajšieho dňa nezávislosti Poľska, odkiaľ Ján Pavol II. pochádzal.