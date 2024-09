Pápež prisľúbil v Belgicku pomoc obetiam sexuálneho zneužívania

Brusel 28. septembra (TASR) - Pápež František v sobotu prisľúbil "všetku možnú pomoc" obetiam sexuálneho zneužívania páchaného katolíckymi duchovnými. Pápež to vyhlásil po osobnom stretnutí s obeťami zneužívania v rámci druhého dňa svojej návštevy Belgicka, píše TASR podľa agentúry AP.



Belgicko je po Luxembursku druhou zastávkou v rámci 46. apoštolskej cesty 87-ročného pontifika.



Belgický premiér Alexander de Croo v piatok vyzval rímskokatolícku cirkev, aby podnikla konkrétne kroky, ktorými bude riešiť otázku sexuálneho zneužívania maloletých páchaného duchovnými. Otázku sexuálneho zneužívania na stretnutí s Františkom otvoril aj belgický kráľ Filip. Belgický monarcha vo svojom uvítacom príhovore v piatok uviedol, že cirkvi trvalo "príliš dlho", kým sa začala zoberať škandálmi. De Croo vyhlásil, že cirkev má pred sebou "dlhú cestu" a že "samotné slová nestačia".



Piatkové stretnutie pápeža so 17 obeťami sexuálneho zneužívania, ktoré od rímskokatolíckej cirkvi požadujú odškodné a preplatenie psychoterapie, trvalo vyše dve hodiny. Obete uviedli, že dali pápežovi Františkovi mesiac na to, aby sa oboznámil s ich požiadavkami, Vatikán reagoval slovami, že František sa nimi zaoberá.



Pápež v sobotu počas stretnutia s belgickým duchovenstvom a mníškami v bazilike v meste Koekelberg priznal, že zneužívanie obetiam privodilo "hrozné utrpenie a rany" a taktiež podkopalo vieru.



"Je potrebné množstvo milosrdenstva, ktoré zabráni zatvrdeniu našich sŕdc pred utrpením obetí, aby sme im pomohli cítiť našu blízkosť a ponúkli všetku možnú pomoc," vyhlásil pápež. "Musíme sa od nich učiť... byť cirkvou v službách všetkých bez toho, aby sme kohokoľvek degradovali. Jedným z koreňov násilia je zneužívanie moci, keď svoju pozíciu používame na potláčanie alebo manipuláciu druhých," dodal.



František sa v rámci svojej návštevy Belgicka stretol aj s ľuďmi bez domova a migrantmi.