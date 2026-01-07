< sekcia Zahraničie
Pápež privítal vo Vatikáne účastníkov mimoriadneho konzistória
Autor TASR
Rím 7. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu prvýkrát od svojho zvolenia v máji 2025 privítal vo Vatikáne kardinálov z celého sveta na mimoriadnom zasadnutí venovanom diskusiám o budúcnosti katolíckej cirkvi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Tento typ stretnutia je zvyčajne vyhradený na prerokovanie závažných doktrinálnych, inštitucionálnych alebo pastoračných otázok, ktoré sa týkajú celej cirkvi. Podľa portálu Vatican News pôjde o dva dni venované modlitbe, reflexii a spoločnému zdieľaniu.
Takéto stretnutia sú mimoriadne vzácne, uvádza DPA. Na rozdiel od bežných konzistórií, ktoré sa môžu konať niekoľkokrát do roka, na mimoriadne konzistórium zvolávajú nielen kardinálov z Ríma, ale všetkých 245 kardinálov. Konzistórium je tiež považované za najdôležitejší poradný orgán pápeža.
Podľa portálu Vatican News program zahŕňa aj diskusiu o dvoch kľúčových reformných dokumentoch zosnulého pápeža Františka. Témami diskusie by mohlo byť aj právo všetkých katolíkov vyjadriť sa k cirkvi a vzťah medzi rímskou kúriou a miestnymi cirkvami, píše DPA.
Na programe je otázka liturgie, čo podľa svetových agentúr naznačuje, že Lev XIV. sa chce venovať rozkolom v cirkvi v súvislosti so slávením tradičnej latinskej omše.
Vo štvrtok bude pápež s kardinálmi koncelebrovať svätú omšu pri Oltári katedry v Bazilike svätého Petra. Po nej je naplánované dopoludňajšie zasadnutie v Aule synody. Popoludní sa pápež a kardináli stretnú ešte raz, čím sa dvojdňové rokovanie uzavrie.
František, ktorý zomrel v apríli 2025, sa pri riadení cirkvi veľmi nespoliehal na konzistórium alebo na kolégium kardinálov ako celok. Zvolanie tohto konzistória by mohlo naznačovať, že Lev chce reagovať na túžbu kardinálov byť viac zapojení do rozhodovania o smerovaní cirkvi.
