Pápež priznal korupčný škandál vo Vatikáne

Vatikán 26. novembra (TASR) - Pápež František v utorok pripustil existenciu jasných dôkazov korupčného finančného škandálu vo Vatikáne. Ocenil zároveň, že problém odhalila vnútorná kontrola. S odvolaním sa na Františkove vyhlásenie počas tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila na palube jeho lietadla, o tom informovala agentúra DPA.



"Čo sa stalo, stalo sa. Korupčný škandál. Urobili veci, ktoré nepôsobia čistým dojmom," uviedol pápež počas letu z návštevy Japonska.



Reagoval tak na prebiehajúce vatikánske vyšetrovanie údajného podvodného využitia zdrojov zo zbierky známej ako Svätopeterský halier. Tie mali byť zneužité na nákup luxusnej nehnuteľnosti v centre Londýna.



František uviedol, že v priebehu mesiaca sa začne vypočúvanie piatich predstaviteľov vatikánskej administratívy, ktorých už v súvislosti s prípadom dočasne zbavili funkcie.



"Sme svedkami korupcie, to je zrejmé. Uvidíme (po výsluchu), či sú vinní, alebo nie. Je to škaredý prípad. Je nepekné, že sa niečo také stalo vo Vatikáne," povedal pápež.



František zároveň zdôraznil, že to bol vatikánsky audítor, kto na škandál upozornil. "Po prvýkrát bola špina odhalená zvnútra Vatikánu a nie zvonka. Interné (kontrolné) mechanizmy začínajú fungovať," dodal pápež.



Ako pripomína DPA, išlo o prvé oficiálne stanovisko pápeža k afére, ktorá vrhá zlé svetlo na snahy Svätej stolice z posledných rokov, ktorých cieľom je zlepšiť transparentnosť vatikánskych financií.