Pápež rozpustil vedenie Maltézskeho rádu

Rím 4. septembra (TASR) - Pápež František rozpustil vedenie Maltézskych rytierov, stáročia starého mníšskeho katolíckeho rádu so sídlom v Ríme, ktorý sa zameriava na charitatívnu prácu v zdravotníckej a sociálnej oblasti po celom svete. V sobotu to oznámila Svätá stolica, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Pápež vydal dekrét, v ktorom oznámil výmenu vedenia, teda Zvrchovanej rady. Na Maltézsky rád bude dohliadať dočasná vláda, a to až do zvolenia nových členov vedenia - aj nového veľmajstra. Tento proces sa má začať v januári.



Maltézski rytieri sú suverénny neštátny subjekt medzinárodného práva, s vlastnými pasmi a veľvyslanectvami, ktorý však nevlastní žiadne územie okrem dvoch budov, vrátane sídla v Ríme. Maltézsky rád je nezávislý od Vatikánu, ale skladá prísahu vernosti pápežovi.



Rád má v súčasnosti približne 13.500 členov po celom svete. Založili ho v Jeruzaleme v 11. storočí, pred križiackymi výpravami.



Rád zažíva dlhodobú krízu vedenia a František sa s ním v minulosti dostával verejne do sporov.



"Maltézsky rád víta otcovské kroky Jeho Svätosti, ktoré ukazujú, ako veľmi pápež miluje náš rád," uvádza sa vo vyhlásení Johna Dunlapa, šéfa dočasnej vlády. "Pápežovo rozhodnutie dať právomoci dočasnej vláde je prvým krokom v jasnom pláne pre efektívnejšie, jednoduchšie spravovanie rádu," dodal.