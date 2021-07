Pápež sa naďalej zotavuje z operácie hrubého čreva

Rím 10. júla (TASR) - Pápež František sa úspešne zotavuje z operácie hrubého čreva a postupne sa vracia k plneniu pracovných povinností. V piatok odslúžil v súkromnej kaplnke svätú omšu a stoloval tiež so svojimi spolupracovníkmi. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie Vatikánu o tom informovali agentúry AP a Reuters.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni uviedol, že pápežove výsledky krvných testov boli uspokojivé. Podľa neho pápež v piatok odpočíval. "Neskôr popoludní celebroval svätú omšu v súkromnej kaplnke a večer sa navečeral s tými, ktorí mu v týchto dňoch pomáhajú," dodal Bruni. Pápež tiež pokračuje v prechádzkach vo svojej izbe na desiatom poschodí Univerzitnej nemocnice Agostina Gemelliho v Ríme, odkiaľ by mal v nedeľu viesť modlitbu Anjel Pána.



Podľa Bruniho pápež po tom, ako sám zažil starostlivosť lekárov a sestier, myslel hlavne na tých, ktorí "sa so starostlivosťou a súcitom rozhodli čeliť utrpeniu chorých".



Osemdesiatštyriročného pápeža hospitalizovali v Gemelliho nemocnici v Ríme v nedeľu a v ten istý deň ho aj operovali. Zákrok bol plánovaný z dôvodu zúženia hrubého čreva a František ho podstúpil v celkovej anestéze. Pápež, ktorému v mladosti pre infekciu odstránili hornú časť pľúc, okrem toho trpí i ischiasom (zápalom sedacieho nervu), ktorý mu spôsobuje problémy pri chôdzi a státí.