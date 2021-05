Pápež sa hodlá zúčastniť na novembrovom klimatickom summite v Glasgowe

Vatikán 25. mája (TASR) - Pápež František, ktorý dlhodobo vyzýva na riešenie problematiky klimatických zmien, dúfa, že sa v novembri zúčastní na summite COP26 v škótskom Glasgowe. Oznámil to v utorok Vatikán, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP.



Pápežov organizačný tím vyjadril nádej, že sa jeho cesta zároveň pretne s účasťou pravoslávneho patriarchu Bartolomeja I.



"Dúfame v to. Žiadosť bola zaslaná, pričom záležitosť sme komunikovali s Františkom. Nateraz však nemôžeme ešte nič potvrdiť," povedal novinárom kardinál Peter Turkson, ktorý vo Vatikáne vedie úsek pre environmentálne otázky.



Turkson dodal, že Vatikán skontaktoval aj Bartolomejov úrad. "Chceli by sme termíny (účasti na summite) synchronizovať a pokúsiť sa o to, aby tam (obaja duchovní lídri) boli spolu," spresnil.



Americký špeciálny vyslanec pre klímu John Kerry prišiel s víziou účasti pápeža v Glasgowe počas ich stretnutia v máji. Kerry vtedy vyhlásil, že pápež "má v otázke klimatickej krízy presvedčivú morálnu autoritu".



Summit COP26, konaný pod záštitou OSN, privíta predstaviteľov zo 196 krajín vrátane Európskej únie, ako aj podnikateľov, expertov a svetových lídrov. Podujatie sa uskutoční 1.-12. novembra.



Británia - hostiteľská krajina -, ktorá musela tento summit vlani odložiť z dôvodov koronavírusovej pandémie, tvrdí, že ho chce zrealizovať vo fyzickej podobe.



Pápež v utorok označil zmenu podnebia za "jednu z hlavných výziev, ktorým ľudstvo čelí", pričom skritizoval priemyselné krajiny, ktoré sú za túto krízu najviac zodpovedné. Pontifex zároveň vyjadril podporu rozvojovým krajinám, ktoré pocítia jej škodlivé následky najviac.