Pápež sa modlí, aby sa prímerie na Ukrajine tentoraz rešpektovalo

Vatikán 26. júla (TASR) - Pápež František sa v nedeľu vyjadril, že sa modlí, aby nové prímerie vyhlásené na východe Ukrajiny tentoraz vydržalo a smerovalo k "veľmi potrebnému a dlho očakávanému" zmiereniu v tejto krajine, informovala agentúra DPA.



Prímerie v Donbase, kde proruskí separatisti bojujú proti ukrajinskej armáde už viac ako šesť rokov, má začať od pondelka.



"Aj keď ďakujem za toto znamenie dobrej vôle zamerané na obnovenie vytúženého mieru v tejto sužovanej oblasti, modlím sa za to, aby sa to, čo bolo dohodnuté, aj naozaj uskutočnilo," povedal pápež.



František pred davom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zdôraznil potrebu "účinného procesu odzbrojenia a odmínovania", keďže je to podľa neho jediná cesta, ako znovu obnoviť dôveru a začať zmierenie v krajine.



Konflikt na východnej Ukrajine vypukol v roku 2014 po anexii Krymského polostrova Ruskom a po náraste proruských nálad na východe Ukrajiny. V niektorých častiach tamojšej Doneckej a Luhanskej oblasti vyhlásili proruskí separatisti vlastné "ľudové" republiky, čo však Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Boje v Donbase si odvtedy vyžiadali už viac ako 13.000 životov.



Na východe Ukrajiny došlo už k približne dvom desiatkam pokusov o prímerie, ktoré však stroskotali.



Najnovšie prímerie v Donbase bolo dohodnuté 22. júla počas rokovania trojstrannej kontaktnej skupiny, ktoré sa konalo v režime videokonferencie.



Uzavretá dohoda o prímerí stanovuje v prvom rade zákaz útočných akcií a činností vojenskej rozviedky, zákaz používania strelných zbraní vrátane ostreľovacích pušiek a potrestanie každého prípadu porušenia prímeria disciplinárnymi opatreniami, informovala agentúra Ukrinform.



Na strane ukrajinských vládnych síl budú dodatočnú kontrolu dodržiavania prímeria, ktoré začne platiť v noci na pondelok o 00.01 h miestneho času, vykonávať špeciálne vyslaní ukrajinskí vojaci so skúsenosťami z mierových misií pod záštitou OSN.