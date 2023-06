Pápež sa modlí za obete stroskotania lode pri Grécku i útoku v Ugande

Vatikán 18. júna (TASR) - Pápež František sa v nedeľu modlil za obete stroskotania rybárskej lode pri pobreží Grécka, kde podľa doterajších potvrdených informácií zahynulo 78 utečencov a migrantov a ďalšie stovky sú nezvestné. Takisto slovne odsúdil piatkový útok na školu v Ugande, pri ktorom prišlo o život viac než 40 osôb. TASR prevzala správu z agentúr ANSA a DPA.



"S veľkým smútkom a veľkou bolesťou myslím na obete veľmi vážnej tragédie lode, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami pri pobreží Grécka," uviedol pápež počas modlitby Anjel Pána. "Zdá sa, že more bolo pokojné," dodal.



"Znovu sa modlím za tých, čo prišli o život, a prosím, aby sa urobilo všetko, čo zabráni takýmto tragédiám," pokračoval pápež, ktorí sa veriacim prihovoril z okna Apoštolského paláca. Pripomenul, že 20. jún je Svetový deň utečencov, ktorý podporuje Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Pápež v nedeľu pripomenul i útok na školu na západe Ugandy, pri ktorom prišlo o život viac než 40 ľudí, prevažne študentov. František sa modlil za týchto mladých ľudí. "V tomto boji, v tejto vojne... modlime sa za mier," povedal.



Rybárska loď údajne prevážala až do 750 ľudí vrátane asi 100 detí, keď sa v stredu 14. júna prevrátila pri pobrežnom gréckom meste Pylos nachádzajúcom sa na polostrove Peloponéz. Nie je jasné, ako k potopeniu lode došlo. Následne bolo z vody do bezpečia vytiahnutých a zachránených 104 ľudí. Stále prebieha pátranie po ďalších približne 600 utečencoch a migrantoch, ktorí sú pokladaní za nezvestných.



Loď sa plavila z líbyjského prístavného mesta Tobruk do Talianska, ale z neznámych dôvodov sa nakoniec od trasy odklonila.