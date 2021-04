Pápež sa modlil za chorých a obyvateľov domovov sociálnych služieb

Rím 5. apríla (TASR) - Pápež František na Veľkonočný pondelok venoval poludňajšiu modlitbu najmä starým a chorým ľuďom, ako aj obyvateľom domovov sociálnych služieb, ktorým sa snažil dodať nádej a povzbudenie. Informovala o tom agentúra DPA.



Pápež predniesol modlitbu Veseľ sa nebies Kráľovná (Regina Coeli), ktorá vo veľkonočnom období nahradzuje modlitbu Anjel Pána, z knižnice Apoštolského paláca, odkiaľ bol jej videoprenos streamovaný na internete.



Pápež František musel tento rok už druhý raz sláviť veľkonočné obrady vo Vatikáne za prísnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Počas veľkonočného víkendu preto neprišli do Ríma nijakí pútnici a Námestie sv. Petra bolo takmer prázdne i v pondelok.



V nedeľu napoludnie pápež v Bazilike sv. Petra predniesol tradičné veľkonočné posolstvo a požehnanie mestu Rím a celému svetu (Urbi et orbi). Vyzval v ňom na spravodlivú distribúciu očkovacích látok proti covidu aj do najchudobnejších krajín sveta.