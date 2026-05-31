< sekcia Zahraničie
Pápež sa modlil za mier v regiónoch postihnutých konfliktom
Nikto by nemal byť nútený utekať z domova pre hrozbu bômb, uviedol pápež.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 30. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. vyzval v sobotu počas modlitby za mier vo Vatikáne na ukončenie násilia v regiónoch sveta zasiahnutých konfliktmi. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Nikto by nemal byť nútený utekať z domova pre hrozbu bômb, uviedol pápež. Túžba po moci a slovné násilie musia ustúpiť túžbe po spravodlivosti a pravde, apeloval s tým, že nevinní už nesmú vylievať ďalšie slzy.
Mier je možný aj v týchto časoch napätia a konfliktu, zdôraznil Lev XIV. „Stáva sa možným, keď sa rozhodneme počúvať náreku tých, ktorí sú oň pripravení: nevinných detí, trpiacich matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a ľudí každého veku, ktorí trpia,“ povedal. Všetci „majú na svojich perách jediné slovo: mier“, uviedol.
Pápež sa tiež obrátil na jednotlivcov s tým, že každý nesie osobnú zodpovednosť. K pokojnejšej spoločnosti môžu prispieť všetci ľudia aj malými, no dôležitými krokmi, povedal a spomenul zdržanie sa slovného a fyzického násilia, a to v každodennom živote či na sociálnych sieťach.
Nikto by nemal byť nútený utekať z domova pre hrozbu bômb, uviedol pápež. Túžba po moci a slovné násilie musia ustúpiť túžbe po spravodlivosti a pravde, apeloval s tým, že nevinní už nesmú vylievať ďalšie slzy.
Mier je možný aj v týchto časoch napätia a konfliktu, zdôraznil Lev XIV. „Stáva sa možným, keď sa rozhodneme počúvať náreku tých, ktorí sú oň pripravení: nevinných detí, trpiacich matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a ľudí každého veku, ktorí trpia,“ povedal. Všetci „majú na svojich perách jediné slovo: mier“, uviedol.
Pápež sa tiež obrátil na jednotlivcov s tým, že každý nesie osobnú zodpovednosť. K pokojnejšej spoločnosti môžu prispieť všetci ľudia aj malými, no dôležitými krokmi, povedal a spomenul zdržanie sa slovného a fyzického násilia, a to v každodennom živote či na sociálnych sieťach.