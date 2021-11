Pápež sa modlil za to, aby Libanon prekonal súčasnú krízu

Rím 25. novembra (TASR) - Pápež František prijal vo štvrtok vo Vatikáne libanonského premiéra Nadžíba Mikátího, ktorý je vierovyznaním sunnita a do čela vlády sa dostal v septembri.



Ako informoval web Vatican News, po súkromnom stretnutí oboch lídrov nasledovala tradičná výmena darčekov.



Počas Mikátího rokovaní na Štátnom sekretariáte sa kládol dôraz na historické vzťahy medzi Svätou stolicou a Libanonom a na významnú úlohu, ktorú v tejto krajine zohráva katolícka cirkev.



Hovorilo sa i o zložitej sociálnej a ekonomickej situácii v Libanone, pričom obe strany vyjadrili želanie, aby spravodlivosť, reformy a podpora medzinárodného spoločenstva prispeli k zlepšeniu osudu krajiny, uvádza sa v tlačovej správe Svätej stolice.



Dva roky trvajúci ekonomický kolaps v Libanone, kde desaťtisíce ľudí prišli o prácu a libra stratila viac ako 90 percent svojej hodnoty, má korene v desaťročiach korupcie a zlého hospodárenia, uviedla agentúra AFP.



AFP dodala, že medzinárodné spoločenstvo deklarovalo, že Libanonu pomôže len vtedy, keď zavedie rozsiahle reformy a bude riešiť problémy s korupciou.



Napriek kríze Mikátího vláda, ktorá sa ujala funkcií v septembri, od polovice októbra nezasadla po tom, čo ministri podporovaní stranou Hizballáh vyzvali na odvolanie hlavného vyšetrovateľa výbuchu v bejrútskom prístave a pohrozili bojkotom zasadnutí kabinetu, kým nebudú splnené ich požiadavky. Libanon sa okrem toho dostal do diplomatického konfliktu so štátmi Perzského zálivu, ktoré z Bejrútu stiahli svojich veľvyslancov - okrem iného aj v reakcii na vplyv šiitského hnutia Hizballáh v Libanone.



Mikátí počas prijatia pápežovi daroval dlaždicu z Chrámu Krista Spasiteľa, ktorý patrí melchitskej gréckokatolíckej cirkvi a je jedným z najstarších kostolov v hlavnom meste Libanonu.



Tento chrám bol počas občianskej vojny vážne poškodený, ale po rekonštrukcii ho znovu otvorili pre farníkov. Vlani v auguste ho však poškodila tlaková vlna po ničivom výbuchu v bejrútskom prístave.



Pápež libanonského premiéra obdaroval bronzovým odliatkom reliéfu a množstvom dokumentov publikovaných počas svojho pontifikátu.



Na záver pápež prítomným v krátkom príhovore povedal, že "Libanon je krajina, posolstvo a prísľub, pre ktorý treba žiť". Poznamenal, že táto krajina má za sebou ťažké časy, a ubezpečil prítomných, že Libanon zahŕňa do svojich modlitieb.



Vo svojom príhovore sa pápež odvolal i na úryvok z evanjelia o tom, ako Ježiš vzkriesil mŕtvu Jairovu dcéru dotykom a slovami: "Dievča, hovorím ti, vstaň!". Pápež k tomuto obrazu pridal modlitbu: "Bože, chyť Libanon za ruku a povedz: Vstaň!"