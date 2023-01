Pápež sa na Nový rok modlil za zosnulého Benedikta XVI.

Rím 1. januára (TASR) - Pápež František sa v nedeľu v rámci špeciálnej novoročnej omše v rímskej Bazilike sv. Petra modlil, aby sa jeho predchodca na apoštolskom stolci, v sobotu vo Vatikáne zosnulý emeritný pápež Benedit XVI, dostal do neba, píše agentúra AFP.



Rakva s telom zosnulého Benedikta bude v rozsiahlej svätopeterskej bazilike vystavená od pondelka. Očakáva sa, že už v prvý z troch dní verejného vystavenia Benediktových telesných pozostatkov sa sa s ním prídu naposledy rozlúčiť tisícky veriacich.



Benedikt zomrel vo veku 95 rokov v sobotu – posledný deň uplynulého roka – vo Vatikáne, kde žil, odkedy koncom februára 2013 zo zdravotných dôvodov zo svojho postu odstúpil.



František vyzeral počas novoročných bohoslužieb veľmi unavený a na začiatku omše sa posadil so sklopenou hlavou.



Prvý január je príležitosťou, ktorú katolícka cirkev v prevažnej miere venuje téme mieru vo svete, približuje AFP. Pápež František sa však tematicky odchýlil od svojej dopredu napísanej homílie a nahlas sa modlil za Benedikta XVI. Prosil pritom Pannu Máriu, aby jeho zosnulého predchodcu "sprevádzala na ceste do rúk" Pánových.



František bude na vatikánskom Námestí sv. Petra celebrovať aj pohrebnú omšu za Benedikta. Pohreb sa bude konať vo štvrtok 5. januára. Benediktove telesné pozostatky budú pochované v hrobke v Bazilike sv. Petra.



Vatikán už oznámil, že samotný pohreb bude v súlade s Benediktovými želaniami jednoduchý. Benedikt XVI. bol za pápeža zvolený v roku 2005, pričom desiatky rokov predtým ako nemecký kardinál bol stráŽcom prísnej cirkevnej doktríny.



Pápež František, ktorý už viackrát odsúdil vojnu na Ukrajine a jej ničivé dôsledky, spomenul aj vojnové obete a ľudí, ktorí sviatky okolo prelomu rokov prežívajú v tme, zime a strachu.



"Na začiatku tohto roka potrebujeme nádej, tak ako Zem potrebuje dážď," nechal sa počuť najvyšší pontifex.