Pápež sa na Zelený štvrtok v Ríme stretol s väzňami

Rím 17. apríla (TASR) - Pápež František vo štvrtok navštívil väznicu Regina Coeli v rímskej štvrti Trastevere južne od Vatikánu. Na Zelený štvrtok sa tak stretol s približne 70 väzňami a po modlitbe každého z nich osobne pozdravil. Väzňom povedal, že im nemôže umyť nohy tak, ako zvykne počas tohto sviatku, uviedol však, že sa za týchto väzňov a ich rodiny modlí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a AP.



Pápež aj v predchádzajúcich rokoch na Zelený štvrtok navštevoval väznice a vykonával tam obrad umývania nôh ako pripomienku na Ježiša, ktorý podľa kresťanského učenia umyl pri Poslednej večeri nohy 12 apoštolom.



Štvrtková návšteva trvala približne 30 minút a František počas nej nepotreboval kyslík podávaný pomocou nosovej kanyly.



„Každý rok rád robím to, čo Ježiš na Zelený štvrtok, umývanie nôh, vo väzení,“ povedal pápež väzňom. „Tento rok to nemôžem urobiť, ale môžem a chcem vám byť nablízku. Modlím sa za vás a vaše rodiny,“ dodal.



Pápež sa pred väznicou prihovoril aj novinárom. „Zakaždým, keď vstúpim na jedno z týchto miest, pýtam sa sám seba: Prečo oni a nie ja?,“ uviedol František. Na otázku, ako bude prežívať veľkonočné sviatky, odpovedal: „Ako len môžem.“



František sa momentálne zotavuje po 38 dní trvajúcej hospitalizácii, počas ktorej v rímskej nemocnici bojoval so život ohrozujúcim obojstranným zápalom pľúc.



Podľa rozpisu zverejneného Vatikánom majú obrady Veľkonočného trojdnia viesť vybraní kardináli.



AP tvrdí, že skutočnosť, že pápež napriek svojmu zdravotnému stavu vykonal svoju tradičnú návštevu väznice na Zelený štvrtok, bola jasným znakom toho, aký význam František pripisuje väzenskej službe a potrebe, aby kňazi slúžili tým, ktorí sú najviac na okraji spoločnosti. O to viac to platí počas Svätého roka 2025, ktorý sa začal aj má skončiť osobitnými pápežskými podujatiami pre väzňov, dodáva AP.