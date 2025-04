Pápež sa nečakane zúčastnil na omši za chorých, prihovoril sa veriacim

Vatikán 6. apríla (TASR) - Pápež František sa v nedeľu nečakane objavil na omši venovanej chorým ľuďom na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa na prvej verejnej udalosti od prepustenia z nemocnice pred dvoma týždňami zúčastnil na vozíku. TASR píše podľa správ agentúr AP, AFP, DPA a portálu Sky News.



„Dobrú nedeľu všetkým. Ďakujem vám veľmi pekne,“ zdravil takmer 20.000 veriacich na vatikánskom námestí pápež František počas presunu k oltáru. K omši slúženej arcibiskupom Rinom Fisichellom sa pápež pripojil v jej závere.



František mal počas celého vystúpenia zavedené do nosa rúrky pomocného dýchacieho prístroja a jeho hlas bol slabý a trasľavý. Oproti vyjadreniam počas prepustenia z nemocnice 23. marca znel jeho hlas zreteľnejšie. Predtým sa František na verejnosti objavil v deň svojej hospitalizácie 14. februára.



Pápeža hospitalizovali v Gemelliho nemocnici v Ríme s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Do domácej liečby v jeho rezidencii v Dome sv. Marty ho prepustili po 38 dňoch 23. marca. Vatikán uvádza, že tam ho navštevujú iba lekári a najbližší spolupracovníci. Lekári v piatok informovali o postupnom zlepšovaní pápežovho zdravotného stavu.