Pápež sa obyvateľom Lampedusy poďakoval za prijímanie migrantov
Autor TASR
Rím 13. septembra (TASR) - Pápež Lev XIV. zaslal v piatok obyvateľom talianskeho stredomorského ostrova Lampedusa odkaz, v ktorom sa im poďakoval za to, že prijímajú migrantov, ktorí tam prichádzajú v pravidelných intervaloch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pápež poďakoval všetkým na ostrove – od združení po dobrovoľníkov, starostov a ich administratívy – za ich prácu pri pomoci migrantom.
„Tisíce tvárí a mien ľudí, ktorí teraz žijú lepší život, nikdy nezabudnú na vašu láskavosť,“ odkázal pápež vo videu.
Predchodca pápeža Leva, František, si vybral Lampedusu za cieľ svojej prvej oficiálnej návštevy v roku 2013. Počas nej odsúdil to, čo nazval „globalizáciou ľahostajnosti“. Obrana migrantov sa zároveň stala základným pilierom jeho pontifikátu.
V piatok sa pápež Lev vrátil k tejto téme. „Tak ako pápež František oponoval kultúre ľahostajnosti kultúrou stretávania, tak by som si prial, aby sme dnes spoločne začali čeliť globalizácii bezmocnosti kultúrou zmierenia,“ povedal.
Lampedusa, vzdialená približne 145 kilometrov od pobrežia Tuniska, je často prvým miestom príchodu migrantov z Afriky, ktorí sa snažia dostať do Európy. Prechod stredným Stredozemným morom je podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) jednou z najsmrteľnejších migračných trás na svete. Podľa údajov IOM v roku 2024 zahynulo v Stredozemnom mori 2573 ľudí, ktorí sa pokúšali preplaviť do Európy.
