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Pápež sa počas návštevy Argentíny stretne s prezidentom
Pápež pricestuje do Buenos Aires v nedeľu 8. novembra a v argentínskej metropole bude až do utorka.
Autor TASR
Vatikán/Buenos Aires 3. septembra (TASR) - Pápež Lev XIV. sa počas svojej novembrovej návštevy Argentíny stretne s tamojším prezidentom Javierom Mileiom a predstaviteľmi odborov či sociálnych hnutí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Vatikánska delegácia, ktorá pápežovu návštevu pripravuje, do Argentíny pricestovala v nedeľu a stretla sa už s predstaviteľmi biskupskej konferencie, zástupcami Mileiovej vlády či okresov, ktoré pápež v novembri navštívi. Jej odchod je plánovaný na štvrtok.
Pápež pricestuje do Buenos Aires v nedeľu 8. novembra a v argentínskej metropole bude až do utorka. Potom sa presunie do mesta Córdoba asi 750 severne od Buenos Aires. Posledný štvrtý deň návštevy strávi v meste Luján asi 70 kilometrov západne od hlavného mesta.
Lev bude mať počas návštevy nabitý program a jeho kompletnú verziu zverejní Svätá stolica tento mesiac, uviedli pre EFE zdroje z argentínskej biskupskej konferencie.
Zdroje španielskej agentúry z arcidiecézy v Buenos Aires uvádzajú, že Lev by sa mal s Mileiom stretnúť po príchode do hlavného mesta. Mal by tiež vzdať hold generálovi Josému de San Martínovi - bojovníkovi za nezávislosť a národnému hrdinovi viacerých juhoamerických krajín.
Návšteva Leva XIV. bude prvou pápežskou návštevou Argentíny za posledných takmer 40 rokov. V rodnej krajine jeho predchodcu Františka bol naposledy pápež Ján Pavol II. v apríli 1987.
Vatikánska delegácia, ktorá pápežovu návštevu pripravuje, do Argentíny pricestovala v nedeľu a stretla sa už s predstaviteľmi biskupskej konferencie, zástupcami Mileiovej vlády či okresov, ktoré pápež v novembri navštívi. Jej odchod je plánovaný na štvrtok.
Pápež pricestuje do Buenos Aires v nedeľu 8. novembra a v argentínskej metropole bude až do utorka. Potom sa presunie do mesta Córdoba asi 750 severne od Buenos Aires. Posledný štvrtý deň návštevy strávi v meste Luján asi 70 kilometrov západne od hlavného mesta.
Lev bude mať počas návštevy nabitý program a jeho kompletnú verziu zverejní Svätá stolica tento mesiac, uviedli pre EFE zdroje z argentínskej biskupskej konferencie.
Zdroje španielskej agentúry z arcidiecézy v Buenos Aires uvádzajú, že Lev by sa mal s Mileiom stretnúť po príchode do hlavného mesta. Mal by tiež vzdať hold generálovi Josému de San Martínovi - bojovníkovi za nezávislosť a národnému hrdinovi viacerých juhoamerických krajín.
Návšteva Leva XIV. bude prvou pápežskou návštevou Argentíny za posledných takmer 40 rokov. V rodnej krajine jeho predchodcu Františka bol naposledy pápež Ján Pavol II. v apríli 1987.