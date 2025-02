Pápež sa poďakoval za podporu, pripomenul aj výročie vojny na Ukrajine

Vatikán 23. februára (TASR) - Pápež František v nedeľu vo vyhlásení uviedol, že "s dôverou" pokračuje v potrebnej liečbe počas hospitalizácie v nemocnici Gemelli. Vo svojej správe pripomenul aj blížiace sa tretie výročie vojny na Ukrajine a opätovne vyjadril solidaritu s Ukrajincami a so všetkými obeťami ozbrojených konfliktov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a internetovej stránky Vatican News.



Pápež je v nemocnici už desiaty deň, pričom Vatikán v sobotu oznámil, že stav 88-ročného pápeža je "naďalej kritický". Po astmatickej kríze potreboval vysoký prísun kyslíka. František dostal tiež krvnú transfúziu po tom, ako testy ukázali "stav spojený s anémiou".



Vatikánske zdroje tvrdia, že pápežov text zverejnený v nedeľu bol napísaný v uplynulých dňoch - pravdepodobne pred spomínanou astmatickou krízou, píše AFP. Podľa zdrojov pápež naďalej dostáva doplnkový kyslík.



"S dôverou pokračujem v hospitalizácii v nemocnici Gemelli, pokračujem v potrebnej liečbe - a súčasťou terapie je aj odpočinok!" uviedla hlava katolíckej cirkvi.



Pápež tiež vyjadril vďaku lekárom a zdravotníkom nemocnice, kde ho 14. februára prijali so zápalom priedušiek, ktorý sa následne rozvinul do dvojitého zápalu pľúc.



"V uplynulých dňoch som dostal mnoho pozdravov a obzvlášť ma ohromili listy a kresby od detí," pokračoval pápež a poďakoval sa za "túto blízkosť a za modlitby útechy, ktoré som dostal z celého sveta".



Pápež v nedeľu zvyčajne prednáša modlitbu Anjel Pána z okna Apoštolského paláca vo Vatikáne, píše AFP. Túto modlitbu však z dôvodu hospitalizácie vynechal už po druhýkrát a poskytol len písaný text, v ktorom pripomína blížiace sa tretie výročie invázie ruských vojsk na Ukrajinu z 24. februára 2022.



"Zajtra si pripomenieme tretie výročie vojny proti Ukrajine: bolestná a hanebná udalosť pre celé ľudstvo," uviedol pápež.



"Znovu zdôrazňujem svoju blízkosť trpiacemu ukrajinskému ľudu a pozývam vás, aby ste pamätali na obete všetkých ozbrojených konfliktov a modlili sa za dar pokoja v Palestíne, Izraeli a na celom Blízkom východe, v Mjanmarsku, Kivu a Sudáne," dodal.