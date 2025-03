Pápež sa poďakoval za starostlivosť

Vatikán 16. marca (TASR) - Pápež František, ktorý je hospitalizovaný už viac ako mesiac, sa v nedeľu obrátil na veriacich osobným príhovorom k modlitbe Anjel Pána, ktorý Vatikán opäť zverejnil v písomnej podobe. Uznal v ňom vlastnú krehkosť a poďakoval sa za modlitby a starostlivosť, ktorú dostáva počas tohto "obdobia skúšky", informuje TASR podľa agentúry AFP a portálu Vatican News.



Zdravotný stav neumožnil pápežovi viesť už piatu nedeľu po sebe tradičnú poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Vatikán však opäť v textovej podobe zverejnil jeho osobný príhovor k nej.



"Chcem sa s vami podeliť o tieto myšlienky, zatiaľ čo sám prechádzam obdobím skúšky, a spájam sa s mnohými bratmi a sestrami, ktorí sú chorí: sú krehkí, tak ako aj ja v tejto chvíli," uviedol v ňom František. "Naše telo je slabé, no ani tak nám nič nemôže zabrániť milovať, modliť sa, darovať sa, pomáhať si navzájom," pokračoval. Pomodlil sa tiež za mier v krajinách, ktoré sužuje vojna, pričom menoval Ukrajinu, Palestínu, Izrael, Libanon, Mjanmarsko, Sudán či v Konžskú demokratickú republiku.



Pápež okrem toho kondoloval rodinám a blízkym obetí nedeľného požiaru v nočnom klube v meste Kočani v Severnom Macedónsku, ktorý si vyžiadal najmenej 59 obetí na životoch, prevažne mladých ľudí. Desiatkam zranených František tlmočil "duchovnú blízkosť", uviedol vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, ktorý adresoval v jeho mene sústrastný telegram biskupovi zo Skopje Kirovi Stojanovovi.



Vatikán ešte v sobotu večer informoval, že stav pápeža Františka sa opäť mierne zlepšil, hoci si stále ešte vyžaduje hospitalizáciu, fyzioterapiu a dychové cvičenia. Ako dlho zostane 88-ročný Svätý otec v nemocnici, sa zatiaľ nevie.



Pápeža hospitalizovali 14. februára v Gemelliho nemocnici s bronchitídou, ktorá však neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Hlava katolíckej cirkvi odvtedy prekonala niekoľko respiračných kríz. Vatikán uplynulý pondelok - po zhruba týždni konštantného zlepšovania - oznámil, že František už nie je v ohrození života a naznačil, že by ho z nemocnice mohli čoskoro prepustiť.