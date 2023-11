Pápež sa pre chorobu modlil Anjel Pána z kaplnky, privítal prímerie

Vatikán 26. novembra (TASR) - Pápež František v nedeľu privítal prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ako aj prepustenie časti rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy. Uviedol to v rámci nedeľňajšej modlitby Anjel Pána, ktorú pre respiračné ochorenie nepredniesol z okna Apoštolského paláca, ako má vo zvyku, ale z kaplnky vatikánskej rezidencie.



"Dnes nemôžem stáť v okne, pretože mám tento problém so zápalom na pľúcach," povedal zachrípnutým hlasom František, ktorého citovala agentúra DPA.



Pápež počas modlitby sedel v kaplnke Domu svätej Marty, ubytovni pre cirkevných hodnostárov a klerikov, kde je ubytovaný aj samotný František. Samotnú modlitbu za neho prečítal jeden z kňazov. Počas obradu 86-ročný pápež pôsobil vyčerpane a občas kašľal. Na pravej ruke mal podľa DPA obväz a čosi, čo pripomínalo kanylu využívanú na intravenózne podávanie liečiv.



František však na záver modlitby, naživo vysielanej na obrazovkách na vatikánskom Námestí svätého Petra aj prostredníctvom webstránky Vatican News, udelil veriacim tradičné požehnanie. V jeho mene bol tiež prečítaný text, v ktorom pápež potvrdil, že na budúci víkend uskutoční svoju plánovanú cestu na klimatickú konferenciu COP28 v Dubaji, kde by mal vystúpiť s prejavom kritizujúcim nečinnosť vlád v boji proti globálnemu otepľovaniu.



"Dnes ďakujeme Bohu za to, že konečne zavládlo prímerie medzi Izraelom a Palestínou a že boli prepustení niektorí rukojemníci. Modlíme sa, aby boli čo najrýchlejšie prepustení všetci a aby do Gazy dorazilo viac humanitárnej pomoci," prečítal pápežove slová jeden z kňazov.



Hlava katolíckej cirkvi zároveň zdôraznila, že jedinou cestou k mieru na Blízkom východ je dialóg. "Tí, ktorí nechcú viesť dialóg, si neželajú mier," uvádzalo sa v pápežovom vyhlásení.



František musel zrušiť svoj sobotňajší program pre mierne príznaky chrípky. Vykonané CT vyšetrenie v rímskej nemocnici však vylúčilo pľúcne komplikácie, takže sa mohol vrátiť naspäť do Vatikánu. Nie je preto jasné, prečo pápež pri nedeľňajšej modlitbe hovoril o "zápale na pľúcach".